Pamimili sa Dapitan Market noong Oktubre 19, 2021, ilang araw matapos ipatupad ang COVID-19 Alert Level 3 sa Maynila. Pinalawig ang pagpapatupad ng alert level system sa ilan pang lugar sa labas ng Kamaynilaan.

MAYNILA - Nabulaga ang grupo ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng alert level system sa ilang probinsiya simula ngayong Miyerkoles.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni League of Provinces President at Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr. na nagulat sila sa biglaang pagpapatupad ng alert level system gayong kailangan pang paghandaan ito ng mga LGU.

"May agam-agam po tayong mga gobernador na maaapektuhan bigla ng pag-implement ng alert level system dahil po biglaan nga po. Kailangan po naming pag-aralan 'yung mga rules din diyan, para makagawa po ng mga kaniya-kaniyang executive order ang mga local chief executives para matingnan 'yung reasonable regulations na puwede nilang i-impose," ani Velasco.

"Kailangan ma-dissiminate o mabigyan ng mga kopya ang ating mga constituents at maipaliwanag mabuti ano bang effect nito," dagdag niya.

Aniya, kailangan ng sapat na panahon ng mga lalawigan para maipaliwanag ito sa mga residente nila.

Giit ni Velasco na hindi puwedeng biglaan ito lalo't dapat pang magpulong ang mga task force tungkol dito.

Panawagan nila na ipagpaliban ito sa Nobyembre 1.

Sinabi naman ng Union of Local Authorities of the Philippines (ULAP) na importanteng makarating sa publiko ang tamang impormasyon tungkol sa alert levels.

"Alam natin ngayon na andami nating kababayan na talaga sa cellphone na kumukuha ng balita, 'no? 'Yan ang challenge talaga sa atin sa gobyerno, na maparating ang accurate information sa ating mga kababayan," ani ULAP President at Quirino Governor Dax Cua.

Simula Oktubre 20 hanggang 31, ipatutupad ang alert levels sa ilang probinsiya at siyudad sa Luzon, Visayas at Mindanao, na ayon sa Malacanang ay bahagi ng pilot study ng bagong alert level system.

Nagsimula ang pilot implementation ng alert level system sa Kamaynilaan noong ika-16 ng Setyembre, na inaayon sa dami ng kaso ng COVID-19 at kapasidad ng mga ospital sa isang lugar. Sinasabayan ito ng pagpapatupad ng granular lockdowns.