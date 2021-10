Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na haluin o balasahin ang pamimigay ng COVID-19 vaccines sa iba't ibang lugar sa bansa.

Sa isang public address, muling nagbabala ang pangulo sa mga opisyal ng gobyerno na namimili umano ng ibibigay na bakuna.

"Huwag kayong mamili. Sabi ko kay Secretary [Carlito] Galvez…ibabalasa ninyo. Iyong isang karton, itapon mo sa isa dito… So ang magdating sa inyo, halo," ani Duterte.

Sabi pa ng pangulo na bagama't mas kinikilingan ang mga bakunang mula sa Western countries, giit niyang lahat ng mga COVID-19 vaccine ay gawa ng mga taong may kakayahang gumawa nito.

"If they are not effective and if they are not good, eh bakit ngayon halos wala nang patay (why are there almost no deaths now)?" sabi ni Duterte.

Sa kasalukuyan, 7 brands ng COVID-19 vaccine ang ginagamit sa bansa: Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm at Gamaleya Institute.

Nitong Oktubre 18, halos 24.5 milyon na ang fully vaccinated sa bansa, na higit 31 porsiyento sa year-end target na mabakunahan ng pamahalaan. Nagsimula ang bakunahan noong Marso 1.

Aabot sa 53,315,069 ang kabuuang vaccine doses na na-administer.

Halos 17 milyon sa mga ito ay sa Metro Manila, habang sumunod ang kalapit na Calabarzon na nakapagturok na ng halos 8 milyon na doses.

Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na dapat nasa 50 milyon na ang naturukan bago mag-Pasko para magkaroon ng ligtas na Pasko at halalan.