MAYNILA - Inihayag ng Department of Health (DOH) ang planong pagdadagdag pa ng bilang ng mga ospital na magsasagawa ng bakunahan laban sa COVID-19 sa mga menor de edad na 12 hanggang 17 anyos.

Sabi ni Health Undersecretary Myrna Cabotaje, simula sa Okt. 22, ang unang 8 ospital na nagsagawa na ng pagbabakuna sa mga ito ay dadagdagan pa.

“The first 8 are identified hospitals, for the next 25, which we are starting on the 22nd, this also includes the identified hospitals of the LGU and we are trying 1 area where there is a nearby first-aid response and then we move to the next batch of regions for the 29th," ani Cabotaje.

Ani Cabotaje, may mga ospital pang nagpahayag ng kahandaan na sumali sa vaccination rollout para sa pediatric sector na may comorbidities.

Natukoy na rin aniya ng DOH ang mga rehiyon na magpapatupad ng pagbabakuna sa mga menor de edad.

Sabi ni Cabotaje, maaaring magparehistro ang mga menor de edad sa pamamagitan ng kanilang mga pediatrician at ng LGUs.

“There are many ways, like the usual vaccination for adults, they can book through their pediatrician, some of the hospitals have actually accepted walk-ins," aniya.

Nilinaw din ng opisyal na ang mga binanggit niyang “walk-ins” ay mga pasyenteng inirefer ng kanilang mga pediatrician o ng kanilang local government units (LGU).

FACE-TO-FACE CLASSES

Nilinaw ng DOH na bagamat bahagi sila ng naging paglalatag ng mga guidelines para sa pagbubukas ng face-to-face classes sa mga lugar na may mababang kaso ng COVID-19, ang Department of Education (DepEd) pa rin daw ang magsasapinal nito.

Kasama sa desisyon ng DepEd ay kung aling mga lugar ang maaari nang makapagsagawa ng klase sa mga eskwelahan.

Sabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, nagbigay lamang sila ng listahan ng mga lugar na maari nang magbukas ng klase depende sa ipinatutupad na alert level sytem.

“What we would provide for them would be the list of these areas where the schools can open depending on the alert levels. We have initially given them 59 schools from alert level -2 and out this 59 they went around, discussed with LGUs and apparently some local government backed out because they were not prepared to handle this," paliwanag ni Vergeire.

"That’s why they announced at the outset they are going to start with 30. But we already gave them a revised list of areas where schools can open already. We now have 329 areas," dagdag niya.

Sabi pa ni Vergeire, pag-aaralan pa kung puwede na ang face-to-face classes sa Metro Manila.

Aniya, papayagan lang ito kung mas mababa na ang alert level sa rehiyon.

“We just need to discuss this with the Metro Manila Mayors. Because if you consider them as one alert level 3 then all of them will not be included as one region," sabi ni Vergeire

Sabi naman ni Sen. Nancy Binay, ang problema sa ngayon ay hindi lang sa DepEd kundi gayundin sa iba pang learning facilities gaya ng Commission on Higher Education (CHED) at Tesda.

Dapat sana aniya ay mayroon nang malinaw na protocol ngayon palang para masigurong mahahadlangan ang pagkalat ng COVID-19 sakaling magbukas nang tuluyan ang mga eskwelahan para sa face-to-face classes.

Naniniwala naman si Sen. Pia Cayetano na importanteng makapaglatag ng malinaw na guidelines ang DepEd at iba pang mga ahensiya ng pamahalaan para na rin sa mental health ng mga estudyante at ng kanilang mga magulang.

“The policy now on the health side should come from you now. We have to bite the bullet at some point. Mag-tu-two years na ‘tong mga bata na hindi nakakapasok and I am in despair thinking of it,” sabi ni Cayetano

Sabi naman ni Health Secretary Francisco Duque III, marami naman nang low-risk areas subalit hindi sila maaring sumuway sa kagustuhan ng pangulo na dapat ay mabakunahan muna ang lahat kontra COVID-19.

“May position from day 1 has always been to allow the resumption of classes as far back as June last year. Andaming low risk areas eh, but you know we cannot go against the presidential directive," sabi ng kalihim.

Nangako si Duque na muling makikipagpulong sa mga miyembro ng Metro Manila Council at iba pang stakeholders para plantsahin ang posibleng pagbubukas na ng klase.

Sabi ni Duque, hindi nila isinasara ang pintuan ng DOH para sa mga suhestiyon para sa mas maayos na pagbubukas ng klase at iba pang recreational activities para sa mga estudyante.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News