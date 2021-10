MAYNILA (UPDATED) — Ipinakita ng mga estudyante, guro, at alumni ng Central Bicol State University of Agriculture (CBSUA) nitong Lunes ang kanilang mariing pagtutol sa tangkang pagpapalit ng pangalan ng kanilang pamantasan.

Nagsagawa sila ng protest rally sa harap ng unibersidad at nagkaroon din ng motorcade.

Nagpapatuloy din ang isinsagawang signature campaign ng ilang grupo para tuluyang maibasura ang House Bill 10170 na layong palitan ang pangalan ng CBSUA at maging Gov. Luis R. Villafuerte University of Agriculture.

Inihain ito ni Camarines Sur. 2nd District Rep. LRay Villafuerte para umano bigyang pugay ang mga naging kontribusyon ng kaniyang ama sa paaralan.

Oktubre 12 nang unang isalang sa komite ang bill. Wala pang schedule kung kailan ang susunod na hearing.

Si Camarines Sur 3rd District Rep. Gabriel Bordado, humiling naman ng mas malawakang consultation.

"I do believe that there is an urgent need to consult the stakeholders, the residents, faculty members and alumni of CBSUA," ani Bordado.

Sabi naman ni CBSUA president Alberto Napire, ipinauubaya niya sa Kongreso ang desisyon.

—Ulat ni Karren Canon