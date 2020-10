WalangPasok: Miyerkoles, Oktubre 21 dahil sa bagyong Pepito

MAYNILA— Walang pasok sa mga lugar na ito sa Miyerkoles, Oktubre 21 dahil sa inaasahang masamang panahon dala ng bagyong Pepito:

LAHAT NG ANTAS

Lumakas at naging isang tropical storm nitong Martes ng umaga ang bagyong Pepito at inaasahang tatama sa Aurora sa pagitan ng alas-6 at alas-10 ng gabi.

Itinaas na ng state weather bureau PAGASA ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar:

La Union

Pangasinan

Ifugao

Benguet

Nueva Vizcaya

Quirino

Nueva Ecija

Tarlac

Aurora

Timog na bahagi ng Isabela (Palanan, San Mariano, Benito Soliven, Naguilian, Gamu, Burgos, San Manuel, Aurora, Cabatuan, Luna, Reina Mercedes, Cauayan City, Dinapigue, San Guillermo, Angadanan, Alicia, San Mateo, Ramon, San Isidro, Echague, San Agustin, Jones, Santiago City, Cordon)

Timog na bahagi ng Ilocos Sur (Sugpon, Alilem, Tagudin)

Hilagang bahagi ng Zambales (Iba, Palauig, Masinloc, Candelaria, Santa Cruz, Botolan, Cabangan)

Hilagang bahagi ng Quezon (General Nakar) kasama ang Polillo Islands

Samantala, nasa signal number 1 naman ang mga sumusunod:

Abra

Kalinga

Mountain Province

Bulacan

Pampanga

Bataan

Metro Manila

Rizal

Hilagang bahagi ng Quezon (Infanta, Real)

Natitirang bahagi ng Zambales

Nauna nang sinabi ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na maari pa ring magsuspinde ng klase ang mga lokal na pamahalaan kahit na kasalukuyang online ang pag-aaral at maraming work-from-home.

I-refresh ang pahinang ito para sa updates.

Bisitahin ang ABS-CBN Weather Center para sa latest weather updates.