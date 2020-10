Tulong-pinansiyal sa bus, jeepney drivers ikinakasa na

Mga jeepney driver sa isang park malapit sa Chino Roces monument sa Quezon City noong Marso 15, 2020. Fernando G. Sepe Jr., ABS-CBN News

Nakagarahe na lang ang ilang bus ng Citybus na biyaheng Fairview-North Edsa dahil kulang sila ng driver at malaki na rin ang lugi sa halos 6 na buwang walang biyahe bunsod ng COVID-19 pandemic.

Dati na rin umano nilang sinusunod ang patakaran ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na "one-seat apart" ang mga pasahero, lalo at maliit ang mga bus nila kompara sa iba.

"Medyo halos wala talagang kinikita," sabi ni Rodelio Tabilog na dispatcher sa Citybus.

Gustuhin man nilang magdagdag ng sakay para kumita, multa naman ang haharapin nila kapag nasita sila.

Naghihingalo na rin sa kita ang mga jeep na biyaheng Visayas Avenue-Quezon City Hall kahit hindi one-seat apart ang ipinatutupad nila.

Bukod sa limitadong bilang ng mga pasahero, dagdag-gastos din ang mga inilagay na gamit ng mga jeepney driver para makasunod sa health at safety protocol.

May renta pa sila sa terminal at hulog sa binabayarang unit.

Sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act, dapat may matanggap na tulong-pinansiyal ang mga jeep at bus bago matapos ang Oktubre hanggang Disyembre.

Nasa P5.58 bilyon ang inilaang pondo para rito.

Sa kuwento ng LTFRB, P11 ang subsidiya kada kilometro para sa jeep, tradisyonal man o modern, habang P23 kada kilometro naman sa mga bus.

"Hindi lang sa fuel, pati po sa boundary o 'yong upa ng sasakay pati na rin po 'yong gastusin na ayusin ang sasakyan to comply with public health protocols and regular disinfection," ani LTFRB Chairman Martin Delgra III.

"Those are among the expenses that we considered so that we’ll be able to come up with an amount for the subsidy," aniya.

Para sa tulad ng jeepney driver na si Jun Artemis, na 4 na kilometro at 4 o 5 ikot kada araw ang biyahe, tinatayang higit P1,000 ang makukuha niya kada linggo.

Pero dapat bumibiyahe ng nasa 18 oras kada araw ang isang unit, na paghahatian ng 2 driver.

Dapat wala ring paglabag sa batas-trapiko, kundi ay maaaring mabawasan ang subsidiya.

Bukod pa ang subsidiya sa one-time cash subsidy na P6,500 na mapupunta sa mga operator.

Kailangang i-register ng mga operator ang kanilang mga driver sa online system ng LTFRB.

May kukuning "systems manager" ang ahensiya para i-monitor ang pagbibigay-ayuda at kung nasusunod ang mga kondisyon.

Pag-uusapan pa ng LTFRB kung paano maiaayos ang mekanismo sa pamamahagi ng subsidiya para hindi na maulit ang dating mahabang pila para sa ayuda.

Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News