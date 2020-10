Task force binuo para tumutok sa umano'y katiwalian sa DPWH

Public Works Secretary Mark Villar. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Bumuo ng task force ang Department of Public Works and Highways (DPWH) para tutukan ang mga paratang ng korapsyon sa ahensiya.

"We are looking at some complaints. We will be even more aggressive. Ngayong may task force mas lalo namin tututukan," sabi ni Public Works Secretary Mark Villar.

Sa kaniyang talumpati noong gabi ng Lunes, muling binanatan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang DPWH dahil talamak umano ang korapsyon sa ahensiya, kung saan bilyon-bilyong pondo ng gobyerno ang napupunta para sa mga proyektong pang-imprastruktura.

Pero idiniin ng pangulo na ang puntirya niya ay ang ilang tauhan ng ahensiya at hindi si Villar, na mula sa isang bilyonaryong pamilya.

"Si Villar mayaman. Sec. Villar maraming pera, 'di kailangan mangurakot. Ang problema, sa baba. Malakas pa rin hanggang ngayon. 'Yung mga projects sa baba, 'yun ang laro diyan," sabi ni Duterte.

Sa 2019 report ng Commission on Audit sa DPWH, lumalabas na talamak ang overpricing sa mga proyekto at pinababalik ang higit P431 milyon na patong ng mga contractor.

Isa sa 184 projects na overpriced umano ang rehabilitasyon ng drainage sa Katipunan Street sa Marikina City, na sobra umano ng higit P5 milyon.

Sinita rin ng COA ang delayed at hindi nasimulang mga proyekto, na higit P100 bilyon ang halaga.

Pero ayon kay DPWH Spokesperson Anna Mae Lamentillo, makatuwiran naman ang ibang overpriced at delayed projects.

"Mayroon naman kasing adjustment in price. For example, nagkaroon ng armed conflict sa area, mas mahal ang pag-transport ngayon ng construction materials," ani Lamentillo.

"If hindi justified at mayroon overpricing, kami po mismo ang magsasabi sa inyo," dagdag niya.

Umapela naman ang Malacañang sa publiko na bigyan ng pagkakataon ang DPWH na labanan ang korapsyon sa ahensiya.

"Let's give them a chance dahil sa ating pagkakalaam, talaga this is one of the rare moments na ina-address natin ang corruption diyan sa DPWH," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Siniguro naman ng DPWH na sa kabila ng mga umano'y katiwalian sa ahensiya, patuloy ang pagpapatupad ng mga proyekto, na ngayo'y umaabot na sa P2.2 trilyon sa ilalim ng "Build, Build, Build" program ng administrasyon.

