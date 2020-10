'Sana all' no more: Senior high students sa Pulilan, Bulacan, nakatanggap ng online class kits

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Pinakikinabangan ngayon ng 200 senior high school student sa Bgy. Cutcot, Pulilan, Bulacan sa kanilang pag-aaral sa bahay ang mga kit na pinamigay ng kanilang Sangguniang Kabataan para sa pasukan.

Ang bawat kit na tinaguriang "online class essentials" ay may study table top, flash drive, earphones, ballpen, notebook, highlighter at correction tape.

Ayon kay Rochelle Dela Cruz, SK chairman ng Bgy. Cutcot, naging tugon nila ito sa mga post na "Sana all" ng kanilang mga kabataan na mabigyan sila ng ganitong gamit.

A Sangguniang Kabataan (SK) council in Pulilan, Bulacan makes students' 'Sana all' posts a reality by giving an 'online class essentials' kit to 200 senior high school beneficiaries



(πŸ“Έ: SK Bgy Cutcot - Pulilan) pic.twitter.com/7z66MuAxcc — Anjo Bagaoisan (αœ€αœˆαœ”αœ‡αœ’αœŒαœ“ αœŠαœ„αœαœ’αœαœˆαœ”) (@anjo_bagaoisan) October 19, 2020

Nauna man silang gawin itong proyekto sa Pulilan, hiniram lang din nila ang ideya dahil nakita nila ang magiging pakinabang sa mga estudyante.

"To be honest, hindi po kami ang pioneer ng ganitong programa. Nakita lang namin siya sa social media and madaming kabataan sa amin na nagse-share ng mga posts na 'Sana all, may SK', 'Sana all ganito din sa' min'. At dininig namin lahat ng iyon, at pinatunayan namin sa kanila na may SK sila," sabi ni Dela Cruz.

Nakita rin nila ang sitwasyon ng maraming pamilya na naapektuhan ang kabuhayan ng COVID-19 pandemic.

Kuwento niya, ginamit nilang pambili ng mga item sa online class essentials kit ang pondo na naunang nakalaan sa mga sports activities, dahil pinagbabawal pa ang mga malalaking pagtitipon.

Pinarehistro muna sa social media ang mga taga-barangay na qualified bigyan at personal na pinamigay sa barangay.

Naging hamon sa grupo ang pagbuo ng proyekto dahil kailangan ding ipagkasya ang pondo sa dami ng bibigyang beneficiaries.

Napunta rin sa mga post online ng mga binigyang estudyante ang pagpapasalamat nila para sa gamit.

Sinundan na rin ito ng iba pang SK sa bayan na namigay din ng kani-kanilang kit kahit limitado ang mga kayang bilhin na item.

"At this most challenging time, gusto naming iparamdam sa mga kabataan na mayroon silang mga ate at kuya na all out support sa kanila, na together, we will rise as one," sabi ni Dela Cruz.

Bukod sa kit, naglunsad din ang SK ng libreng pag-print at donasyon na papel at envelope sa mga paaralan sa lugar.

Watch more in iWant or TFC.tv