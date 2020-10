Pagproseso ng Coast Guard sa swab test ng repatriated OFWs, mano-mano pa rin

MAYNILA - Wala umanong magagawa ang Philippine Coast Guard sa ngayon kundi gawing mano-mano ang pagproseso sa swab test ng mga umuuwing overseas Filipino workers sa bansa.

“Wala tayong choice, ang instruction ni Admiral [George] Ursabia ay magdagdag ng tao, 'yung mga naka-shift tumulong muna hanggang maibalik yung dating sistema kung saan automated ang lahat ng procedure dito sa pagsa-swab ng coast guard,” sabi ni Commodore Armand Balilo, tagapagsalita ng PCG.

Ito’y matapos na magdesisyon ang Philippine Red Cross na itigil na ang pagbibigay ng PhilHealth-covered COVID-19 test dahil sa umano’y kabiguang mabayaran sila.

“Kahapon may nai-report na pong may 12 hospitals na kung saan mahigit 4,250 to be exact 'yung quotang ibinigay. Ganun gagawin natin ngayon, hindi na diretso sa Red Cross,” sabi ni Balilo sa panayam sa TeleRadyo.

Dahil dito, matatagalan naman ang paghihitay nga mga OFW para sa resulta ng kanilang swab test.

“Ang tantiya nila 4 hanggang 5 araw at habang dumadaan 'yung araw, ia-assess natin, and hopefully ma-imporve pa natin 'yung bilis ng pagre-release ng certificate,” sabi niya.

Paliwanag naman ni Balilo na hindi magrerelease ang PCG ng certificate.

“Hindi po sa amin ang release ng certificate, sa BOQ (Bureau of Quarantine) po. Sa amin po swab at kami magdadala sa mga hospital pero 'yung release, base sa coordination, BOQ po ang magre-release,” sabi niya.

Samantala, sa 1,760 na nagpositibong kawani ng Coast Guard, ipinagpapasalamat ni Balilo na wala namang naging seryoso ang kalagayan.

“Maganda rito mabilis na nakapag-recover at wala namang seryosong napunta sa ospital at sa awa ng Diyos, wala pong nasawi at nakakabalik po kaagad sa trabaho,” sabi niya.

Mayroon na rin aniya silang quarantine facility na naitayo na may 250-bed capacity.

“Tuloy pa rin ang pangangalaga sa mga nagkaka-COVID. Dinadala pa rin natin dito sa Eva Macapagal Terminal at pati 'yung iba nasa Philippine Arena,” dagdag niya.