Mga residente sa paligid ng dams, mabababang lugar pinag-iingat sa baha

MAYNILA — Nag-abiso ang weather bureau PAGASA sa mga residente sa mabababang lugar, partikular na sa paligid ng dams, laban sa posibleng pagbaha ngayong panahon ng La Niña.

Nitong Martes ay ganap nang naging tropical storm ang "Pepito" dahilan para itaas ang storm signal sa ilang lugar sa bansa.

Isa sa posibleng maapektuhan si Remedios Fernandez, na halos 2 dekada nang residente ng California Riverside, Barangay San Bartolome sa Quezon City.

Isa ito sa mga lugar sa paligid ng Tullahan River na nakararanas ng baha kapag matindi ang buhos ng ulan.

Ayon kay Fernandez, lumikas sila noong nakaraang taon dahil sa habagat, pero ang bagyong Ondoy noong 2009 ang nagdulot ng pinakamatinding pagbaha sa lugar.

Batid niya ang peligro ng pagtira malapit sa ilog, pero iginiit na handa sila sakaling bumaha.

"Pinataasan na namin 'yung bahay... Lahat ng gamit iiwanan namin basta nandiyan na 'yung tubig. Iaakyat na lang namin sa taas tapos aalis kami," aniya.

Noong nakaraang linggo ay naglabas ng abiso ang PAGASA ukol sa posibleng pag-overflow ng tubig sa La Mesa dam.

"Excess flood waters in La Mesa dam will over flow in the event that the dam elevation reaches 80.15 meters... Waters from La Mesa dam is expected to affect the low-lying areas along the Tullahan River from Quezon City, Valenzuela and Malabon," anang PAGASA.

Hanggang kaninang umaga, pumalo na sa 79.10 meters ang antas ng tubig sa La Mesa dam, nasa isang metro ang pagitan sa overflow elevation nitong 80.15 meters.

Inalerto ng PAGASA ang mga komunidad sa posibleng pagbaha.

May 14,000 residente sa bahagi ng Barangay San Bartolome na malapit sa Tullahan river.

Ayon sa kanila, sa covered court ililikas ang mga residente sakaling kailanganin.

Bukod sa La Mesa dam, malapit na rin sa overflow elevation ang Ipo Dam sa Bulacan at Magat Dam sa Isabela.

"Ang characteristic po kasi ng Magat Dam is malaki 'yung kanyang watershed, pero 'yung dam itself o 'yung reservoir is maliit. So kaya very sensitive po siya sa pag-ulan. Kaya po isa rin po, aside from of course 'yung Ipo, na kung saan meron po tayong localized na pag-ulan doon, isa rin po ito sa mino-monitor," sabi ni Oyie Pagulayan, hydrologist ng PAGASA.

Pinayuhan ng PAGASA ang publiko na ugaliing tingnan ang kanilang social media accounts at sundin ang abiso ng LGU kapag may kalamidad.

—Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News