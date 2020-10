Mga kabataan sa Maynila sasanayin sa urban farming

Nakipag-partner ang Technical Education and Skills Development Authority sa isang private training institution sa Maynila para sanayin ang nasa 100 scholar, karamihan ay kabataan, sa urban farming.

Mas maraming kabataan na mula Maynila ang matututo ng urban farming o iyong pagtatanim ng pagkain sa sariling mga bakuran o komunidad.

Ito ay matapos pirmahan ngayong Martes ng mga kinatawan mula sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) at OMA Farming School Corp. ang isang kasunduan na magbibigay ng scholarship sa 100 tao, karamihan ay mga miyembro ng mga Sangguniang Kabataan.

Isang bagong private technical training institution ang OMA na layong magbigay ng pagsasanay sa urban farming, na muling nauso ngayong may coronavirus pandemic.

Pagkakalooban naman ng TESDA ng training support fund, one-year accident insurance coverage, internet allowance, at personal protective equipment allowance ang mga scholar na sasailalim sa training.

The Technical and Education and Skills Development Authority (TESDA) officially inks its partnership with the OMA Farming School Corp. for its Urban Agriculture Project in the City of Manila @ABSCBNNews pic.twitter.com/dKr3RuWhBJ — Jerome Lantin (@JeromeLantin) October 20, 2020

Sa kaniyang talumpati, binigyang diin ni TESDA Director General Isidro Lapeña ang halaga ng urban agriculture sa pagtitiyak ng sapat ng supply ng pagkain, lalo ngayong may pandemya.

"Food sufficiency is a concern not only of the country's agriculture areas and rice-producing regions. This is a cause of concern of all areas, including urbanized cities, especially now that we are facing this pandemic," ani Lapeña.

Matapos ma-train ang 100 scholars, target din ng TESDA at OMA na turuan ng urban farming ang mga out-of-school youth ng lungsod.

-- Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News