Malaking bahagi ng Lopez, Quezon binaha dahil sa 'Pepito'

MAYNILA - Lumubog sa baha ang malaking bahagi ng Lopez sa Quezon matapos umapaw ang ilog sa walang humpay na pag-ulang dala ng Tropical Storm Pepito.

Mula tuhod hanggang baywang ang lalim ng baha sa ibang lugar dahil sa pag-apaw ng Talolong river, ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng bayan.

Watch more in iWant or TFC.tv