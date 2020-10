Mahabang hintayan ng swab test results ng OFWs pinangangambahan

Nakapila sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 ang mga na-reptriate na overseas Filipino worker noong Mayo 25, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Nangangamba umano ang Philippine Coast Guard (PCG) na tatagal muli hanggang 5 araw ang paghihintay ng mga umuuwing overseas Filipino worker sa resulta ng kanilang swab test.

Bumalik kasi ang PCG sa dating mano-mano na sistema ng pag-proseso at pagdokumento ng swab test dahil hindi na ito dumadaan sa computerized system ng Philippine Red Cross (PRC).

"Bumalik tayo doon sa naunang sistema natin na unang buwan kung saan tayo nagsimula, para sa mga OFW, manual 'yung ating procedures," sabi ngayong Martes ni Commodore Armand Balilo, tagapagsalita ng PCG.

"'Yong dating isang araw na lang, overnight lang nakukuha na 'yong result... baka ngayon umabot ng 4 hanggang 5 araw at hopefully hanggang doon na lang talaga," dagdag ni Balilo.

Itinigil ng PRC ang pagproseso sa swab test hanggang hindi nagbabayad sa kanila ang Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) ng utang na aabot ng P930 milyon.

Ang Coast Guard na ngayon ang nagsasagawa ng test, at naghahatid ng specimen at mga form sa ospital, laboratoryo at Bureau of Quarantine.

"Katulad nito magwi-weekend, maraming uuwi diyan, baka diyan tayo magkaproblema... 'Pag umabot 'to ng hanggang 5,000 ngayong weekend, 'yon 'yong inaasahan natin na baka magkaproblema tayo," ani Balilo.

Sa pulong ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease noong gabi ng Lunes, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na mababayaran ng gobyerno ang utang ng PhilHealth sa Red Cross.

"Ditong Red Cross, huwag kang mag-alala, mabayaran ito. We're just looking for a way to present the solution sa COA, pati sa budget. Do not worry. We will pay. It will take time, but we'll pay. We'll look for the money," ani Duterte.

Ayon sa pangulo, kakausapin din niya si PRC Chairman Richard Gordon para hindi mahinto ang COVID-19 testing sa mga umuuwing OFW at frontliners ng gobyerno.

Hindi naman masabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque kung kailan magbabayad ang PhilHealth.

"But I can assure you that at least half of that will be paid at the soonest time possible," ani Roque.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, nasa 4,000 repatriated OFWs ang stranded sa Metro Manila matapos ipatigil ang COVID-19 tests ng PRC.

