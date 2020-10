Kaligtasan ng publiko dapat tiyakin bago luwagan ang quarantine protocols

Watch more in iWant or TFC.tv



MAYNILA - Dapat munang tiyakin ng gobyerno na naipatutupad nito ang mga rekomendasyon ng World Health Organization (WHO) bago magluwag ng mga quarantine measures para hindi na kumalat pa ang COVID-19, sabi ngayong Martes ng isang doctor na nagtuturo sa UP College of Medicine.

Ayon kay Dr. Gene Nisperos, co-founder ng Second Opinion PH at assistant professor sa UP College of Medicines, kasabay ng paglalagay ng restriction ay ang pagtatakda rin kung kailan ito dapat alisin para hindi maapektuhan ang ekonomiya at hanap-buhay ng mga tao.

“Sa tingin natin, matagal na dapat ginawa yan. Kaya lang, ang dapat tingnan ay, sumusunod ba tayo? In place na ba yung mga bagay na dapat inilagay to ensure na kahit mag-lift ng quarantine or mag-ease ng restrictions o magluwag ng mga restrictions ay safe ang mga tao? Kung hindi pa in placed, dapat maghinay-hinay muna,” sabi ni Nisperos sa panayam sa TeleRadyo.

Unti-unti nang niluluwagan ang quarantine measures sa bansa tulad na lamang ng pagpayag na i-adjust ang edad ng mga taong pwede nang makalabas ng bahay, pagpayag sa leisure travel abroad, at ang one-seat apart policy sa public transportation.

“Sa tingin namin, yung anim na recommendations ng WHO, halos lahat ‘yan, ‘di pa nami-meet ng bansa natin,” sabi ni Nisperos.

Ayon kay, Nisperos ang anim na rekomendasyon ng WHO noon pang Abril ay ang mga sumusunod:

- dapat na under control na ang disease transmission;

- pag-detect, test, isolate at gamutin bawat kaso at ma-trace din ang bawat close contact;

- pag-isolate sa mga hotspots;

- pagtiyak na ang paaralan at mga opisina ay may preventive measures na rin na nakalagay;

- pag manage sa bagong mga kaso; at,

- paghahanda ng mga komunidad para sa new normal.

“Ang ginagawang batayan ngayon, kailangang buksan ang ekonomiya kasi hirap na yung mga tao. Pero tumagal kasi ng 7 months, hindi nailagay ang mga yan. And these recommendations has been around since April. So, hindi 'yan nailagay ng Inter-Agency Task Force. 'Yun ang nakakabahala,” sabi ni Nisperos.