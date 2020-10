Ika-3 anibersaryo ng paglaya ng Marawi City sa Maute group, ginunita

MAYNILA - Sa paggunita ng ikatlong anibersaryo ng paglaya ng Marawi City sa teroristang grupong Maute, pinarangalan ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang mga tauhan at ilang sibilyan na malaki ang naiambag sa pagtatapos ng digmaan.

Mga bayani ng Marawi siege, pinarangalan sa paggunita ng ika-3 taong anibersaryo ng Marawi liberation. pic.twitter.com/4lqGFycMa7 — jeff hernaez šŸ‡µšŸ‡­ (@jeffreyhernaez) October 19, 2020

Kabilang sa ginawaran ng Order of Lapu-lapu Rank of Magalong si Dr. Isabel Cojuangco Suntay na nanguna sa pagtulong sa mga apektadong pamilya at sa pagpapatayo ng bahay pag-asa.

Kinilala rin ang mga tauhan ng AFP na nakipaglaban sa grupong Maute hanggang sa huli.

Kabilang dito sina Maj. Gen. Generoso Ponio, Brig. Gen. Fabian Pedregosa, Col. Pompeyo Almagro, Col. Randy Pascua, Col. Antonio Rota Jr., LTC Jason Jumawan, Maj. Christopher Manimtim, LCdr. Noah Torres, Cpt. Jennylyn Tamacay at Cpl. Eric Collado.

Kinilala rin ang kabayanihan nina BGen Romeo Brawner Jr., Col. Jose Luntok, Cpt. Arnel Lozada, 2Lt George Francisco, SSg. Roland Saludes, at mga miyembro ng 55 Engineer “Mangumpiya” Brigade ng Philippine Army.

Wounded Personnel Medal naman ang tinanggap nila Cpl. Edison Caturan at Cpl. Johnson Federizon.

Nag-alay din ng bulaklak sa bantayog ng mga bayani sa loob ng Camp Aguinaldo ang mga opisyal ng AFP sa pangunguna ni AFP chief of staff Gen. Gilbert Gapay.

AFP Chief of Staff Gen. Gilbert Gapay, mag-aalay ng bulaklak sa Bantayog ng Mga Bayani sa Camp Aguinaldo bilang pagpupugay sa mga bayani ng Marawi Siege.



Ipinagdiriwang ngayong araw ang ikatlong taong anibersyaryo ng deklarasyon ng Marawi City liberation. pic.twitter.com/MHoFPtO6eZ — jeff hernaez šŸ‡µšŸ‡­ (@jeffreyhernaez) October 19, 2020

Ayon kay Gapay, hindi matatawaran ang kabayanihan ng mga sundalong sumabak sa digmaan.

Tiniyak din niya na mas pinaigting ng militar ang pagbabantay upang maiwasang mangyari ang isa pang Marawi siege.

Una na rito ang pag-monitor sa galaw ng mga local at foreign terrorist sa ilang lugar sa Mindanao.

Ipinaliwanag din niya ang naging pahayag tungkol sa radikalisyasyon ng mga kabataan at koneksyon nito sa mga madrasa o Islamic schools na una nang inalmahan nina Sulu Governor Sakur Tan at Basilan Representative Mujiv Hataman.

Ayon kay Gapay, hindi niya tinutukoy ang lahat ng madrasa ngunit may posibilidad umano na nagsisimula ang radikalisasyon ng mga kabataan sa mga educational institution.

Inamin din ng heneral na may minomonitor ang militar na walong mga foreign terrorist na nasa bansa na ngayon. Nasa 29 naman ang nasa watchlist.

Minomonitor din umano ang social media para sa isinasagawang recruitment ng mga terorista at sa pagpapadala ng pondo.

Watch more in iWant or TFC.tv