Exemption sa COVID-19 test ng OFWs pabalik mula low-risk na mga bansa, pinag-aaralan pa

MAYNILA - Hindi pa pinal ang usapin tungkol sa hindi na kakailangangin pang kumuha ng COVID-19 tests ang mga overseas Filipino worker mula sa mga bansang may mababang kaso ng novel coronavirus.

Sa pahayag ni Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) Administrator Hans Leo Cacdac, ito ay panukala pa lamang na nabanggit ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa isang virtual press conference.

“Tinitingnan nila posibilidad na pag low-risk country ang pinanggalingan o mababa ang insidente ng transmission, puwedeng wala nang PCR testing. Pero hindi malinaw kung mayroon pang quarantine. So 'yun ang mga bagay na malalaman natin sa pakikipag-usap sa kanila,” ayon kay Cacdac sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Ipauubaya aniya nila ang desisyon sa mga eksperto hinggil sa naturang usapin.

“May ilang issues pa na kalakip nyan katulad ng kailangang pa ba ng quarantine pagdating at mukhang sa pagkabanggit, kailangan pa. Pangalawa, ano 'yung mga low-risk countries, yung listahan napakahalaga po nung batay sa opinion o findings ng eksperto,” dagdag niya.

Sa ngayon, patuloy na isinasailalim sa mandatory quarantine ang mga dumating na OFW sa bansa habang hinihintay nila ang resulta ng kanilang swab test.

Samantala, nasa 50,000 hanggang 70,000 naman ang inaasahan ng OWWA na mga uuwing OFW bago magtapos ang taon, lalo na ngayong Kapaskuhan.

“May payo po kami sa mga OFW na umuwi ng Oktubre 15 onward, magrehistro po sa quarantinecertificate.com. 'Yan ang Bureau of Quarantine website kung saan malalaman nila ang resulta kung sila po ay dumating on or after October 15,” sabi ni Cacdac.