Christmas party bawal, pangangaroling may age limit sa NCR dahil sa pandemya

MAYNILA - Bawal na muna ang Christmas party sa mga opisina man ng gobyerno o mga pribadong mga kompanya, habang may age limit naman ang pangangaroling sa Metro Manila, ayon sa samahan ng mga alkalde sa rehiyon.

Sa Teleradyo, sinabi ni Metro Manila Council chair at Parañaque City Mayor Edwin Olivarez na mayroon silang guidelines at magbibigay sila ng panuntunan sa lahat ng mga lokal na pamahalaan sa pagdaraos ng Christmas party.

