Bilang ng mga baril na paso ang lisensiya, dumami sa Bicol

Naglunsad ang one-stop-shop registration caravan para sa application at renewal ng lisensiya sa baril at armas ang PNP sa Iriga City, Camarines Sur matapos sila magtala umano ng humigit-kumulang 21,000 na loose firearms sa Bicol. Larawan ni Jonathan Vega Magistrado

IRIGA CITY — Humigit-kumulang 21,000 na mga baril at armas sa Bicol ang ikinokonsiderang loose firearms ngayon ng pulisya sa rehiyon.

Lumobo ito nang ipinagpaliban ang renewal of license dahil sa ipinatupad na nationwide community quarantine noong Marso.

Ayon kay Police Maj. Barry Gibb Zorilla, assistant chief ng Regional Civil Security Unit-5, binuksan muli nila ito noong Hulyo pero matumal dahil kailangang bumihaye ng mga gun holder sa regional office nila sa Legazpi City, Albay.

“Naglobo po talaga idtong mga expired na badil por medyo kaidtong lockdown, talagang naglobo siya so pinipirit ta naman po na marenew idtong gabos na badil na idto,” ani Zorilla.

[Lumobo po talaga yung mga expired na baril dahil sa lockdown, talagang lumobo siya kaya sinisikap naming na marenew ito lahat]

Inumpisahan ng PNP-Bicol at NBI sa Iriga City, Camarines Sur ang one-stop-shop registration caravan kung saan mapapadali na ang application at renewal ng License To Own and Possess Firearms o LTOPF.

“Kapag an badil po kaya na-expirean ka nin badil saro na po ining krimen. Ang magpossess ka nin unlicensed na badil kasi considered na ining loose firearm so anytime pwede kang masubject for search warrant or any corresponding offense dyan magabat an parusa dyan kapag nadakpan ka nin badil lalo na ngonian na panahon na ini so kaya magayon ang nangyari satuya lalong lalo na sa lgu kan Iriga ta tinugutan kita na magkondisir kita digdi sa laog kan Ciudad nin Iriga," ani Zorilla.

[Kapag na-expire ang lisensiya ng baril, isa na po itong krimen. Ang mag-possess kayo ng unlicensed na baril ay considered loose firearms yan, so anytime pwede kang ma-subject for search warrant or any corresponding offense. 'Yan mabigat ang parusa diyan kapag nahulihan ka ng baril, lalo na ngayong panahon. Kaya mas maganda ang nangyari dito sa LGU-Iriga na pinayagan tayo na makapagsagawa ng renewal.]

Bahagi ng caravan ang Camarines Sur Provincial Crime Laboratory para sa drug testing.

“May bayad po yung drug test gumawa na rin po kami ng sistema na yung Landbank dito sa Iriga pwede na natin ibayad yung OP, order of payment ng crime lab sa Landbank-Iriga”, ani Police Lt. Aljo Liray, admin officer ng Camarines Sur Provincial Crime Laboratory Office.

Bilang pagsunod sa health safety protocols, ni-rapid anti-body test ng LGU-Iriga ang mga kasali sa 2 araw na caravan habang ang mga kliyente, istriktong pinagsuot ng face mask at face shield.

Isa sa 146 na nakinabang sa aktibidad si Police SSgt. Cherry Narceda ng Camarines Sur 1st Police Mobile Force Company na mula sa bayan ng Pili.

Sa isang Facebook post niya nalaman ang tungkol sa caravan.

“Lahat po ng mga police officers po na may personal fireams kailangan po na meron po silang rehistro kasi kailangan pong mag-set sila ng example para sa iba,” paliwanag ni Narceda.

Nag-apply naman ng lisensiya para sa kanyang baril ang 31-anyos na punong barangay na si Marc Jhames Temena.

Ikatlo sa pinakamalaking barangay sa Iriga ang San Francisco, kaya nais niyang maging mabuting halimbawa sa mga nasasakupan.

“Tayo naman ang purpose naman natin lahat ay public service, wala tayong iniisip kundi ang welfare ng ating community”, ani Temena.

Bago matapos ang taon, target ng PNP-Bicol na madala sa Masbate City ang LTOPF caravan.

Maaaring makipag-unayan sa www.facebook.com/rcsufive o sa 09178189129 ang mga gun holder LGU na may katanungan tungkol dito.

Tiwala ang Regional CSU na makatutulong rin ang caravan sa pagkakaroon ng tahimik at maayos na halalan sa taon 2022.--Ulat ni Jonathan Vega Magistrado