ALAMIN: Bagong DOH guidelines para sa mga biyaherong papasok sa Pilipinas

MAYNILA — Sinabi ng Department of Health (DOH) nitong Martes na ang screening sa mga biyaherong papasok sa Pilipinas ay depende sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa kanilang pinanggalingang lugar.

Sa ilalim ng bagong labas na Omnibus Interim Guidelines on Prevention, Detection, Isolation, Treatment, and Reintegration Strategies for COVID-19, nahahati ang mga lugar sa high, mid, at low prevalence areas. Ito ay batay sa kabuuang bilang ng kaso sa isang lugar para sa bawat 1 milyong tao sa kanilang populasyon.

Kung galing sa high prevalence na lugar, mas mahigpit ang pagdadaanan na screening ng returning residents, returning Filipinos, at persons with official business.

Pero ang mga diplomat naman, dadaan sa isang klase lang ng screening kahit mataas o mababa man ang bilang ng COVID-19 cases sa bansang kanilang pinanggalingan.

Para sa international tourists o foreign nationals na gustong magbakasyon sa Pilipinas, hindi papayagang makapasok ng bansa ang galing sa high prevalence countries.

Kaya ang mga turistang manggagaling sa bansa tulad ng USA, Brazil, Argentina, Colombia at iba pang tinuturing na high prevalence countries, hindi pa puwedeng pumasok sa Pilipinas.

Iyong mga galing naman sa low at mid prevalence countries ay puwede pero dadaan sila sa screening.

Ang testing ay depende kung gaano kalaganap ang COVID-19 sa kanilang pinanggalingan. Kapag asymptomatic ay papayagan silang bumiyahe at pag symptomatic naman ay kailangan mag-isolate.

Para sa domestic tourists at "staycationers," depende rin ang testing sa lugar na kanilang pinanggalingan. Kailangan nilang sumailalim sa quarantine bago pa man bumiyahe.

Ipinaliwanag din na kung symptomatic ay 10 araw lang ang isolation dahil hindi na dapat sila nakakahawa matapos ang 10 araw ng sintomas.

Ang quarantine naman para sa mga asymptomatic na tao ay 14 na araw ang itatagal.

Mas may diin rin ngayon sa pag-isolate, quarantine at contact tracing kaysa sa testing.

—Mula sa ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News