2 lalaki na suma-sideline umano sa pagtutulak ng droga, timbog sa Navotas

MAYNILA - Sa kulungan ang bagsak ng dalawang lalaki matapos sila kumagat sa isang buy-bust operation sa Brgy. San Jose, Navotas City nitong Lunes.

Ayon sa Navotas PNP, nagtatrabaho bilang isang mekaniko at isang welder ang mga suspek. Suma-sideline umano sila sa pagbebenta at paggamit ng droga sa nasabing barangay.

Nakipagtransaksyon ang poseur buyer para sa P300 halaga ng ilegal na droga sa Gulayan Street Lunes ng gabi. Nakumpiska sa kanila ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit P40,000.

Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2012.

