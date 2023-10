Pagsasara ng animal shelter sa Davao, tinutulan

Happy Animals Club Facebook

DAVAO CITY - Kinokontra ng ilang animal advocates ang pagpapasara ng lokal na pamahalaan ng Davao City sa isang pribadong animal shelter sa kabila ng mga reklamo ng kapitbahay na mabaho umano dito.

Ayon sa mga animal advocates, kung ilalagay lamang ang mga aso sa dog pound ng lungsod, papatayin lang pagkatapos ng 3 araw kung walang kukuha ang mga ito.

Marami raw kasi sa mga hayop sa Happy Animals Club sa barangay ng Matina Aplaya ang may sakit, at patuloy na ginagamot dito hanggang sa mahanapan ng kukupkop sa kanila.

Tahanan ang shelter, na ginawa noong 2014, ng higit 100 aso at 100 pusa na sinagip ng mga volunteer ng isang pribadong organisasyon.

Pero pinatigil ng lokal na pamahalaan ang operasyon ng shelter noong Setyembre matapos umano ng reklamo ng kapitbahay na masangsang ang amoy na nanggagaling dito.

Itinanggi naman ito ng tauhan ng shelter.

“Actually wala po talagang smell eh. Kasi lagi kaming naglilinis. Even itong street namin dito sa subdivision. Every 8 a.m. and 3 p.m., nag wa-walking mga dogs namin dito," ani Leah Daño, isa sa mga rescuer.

"Mga volunteers namin may dala-dala silang walis at saka dust pan. Lilinisan namin agad... Dito sa loob ng shelter kung may dumi, nililinisan namin agad kasi ayaw namin mag-cause ng bacteria," dagdag niya.

Problemado raw sila sa kung saan illilipat ang mga hayop. Natatakot rin sila sa posibilidad na ipapatay ang mga hayop kapag lumagpas na ito sa 3 araw na itinakda para sa animal pound.

"Sabi talaga ng official na... 'kung hindi kayo magtransfer, ipapasa namin to sa high officer. I-confiscate lahat ng mga hayop niyo tapos ilalagay namin sa dog pound agad yan,'" aniya.

"Hindi pwede yun sa amin. Kailangan namin gawin ang lahat para protektahan yung mga hayop namin. Ni-rescue namin yan eh," aniya.



Kinokontra rin ng mga health advocate ang pagpapalipat ng mga hayop sa dog pound ng lungsod.



“Tingnan niyo yung effort ng rescuers sa pag-save, hindi basta-basta. Ang pagpa-vet sa kanila magkano na ang nagastos. Tapos ipa-impound lang din? Kawawa. Kasi alam natin lahat dito sa Davao City pound, after 3 days lang papatayin na sila lahat eh," sabi ni Sonia Geli, ang founder ng Davao Animal Rescue Volunteers.

“Best suggestion from me, sa lahat ng dog lovers is to adopt all the animals," ani Geli.

Hindi pa nagbibigay pahayag ang business bureau na siyang nagpasarado ng shelter.



Umaasa pa rin ang Happy Animals Club na mapagbigyan ang kanilang hinaing na maimbestigahan muli ito at isaalang-alang ang buhay ng mga hayop na kanilang natulungan.

— Ulat ni Chrislen Bulosan

