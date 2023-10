Imbestigasyon vs illegal recruitment sa Italya pinag-igting

MILAN - Nasa Italya na ang fact-finding mission ng Department of Migrant Workers para mag-imbestiga at magsampa ng demanda laban sa dalawang kumpanyang pag-aari ng mga Pinoy.

Kaugnay ito sa pagkakasangkot nila sa umano’y patong-patong na reklamo ng pamemeke at illegal recruitment.

Nitong mga nakaraang linggo, sunud-sunod ang pagdulog ng di-umano’y biktima ng inirereklamong Alpha Asssistenza at Golden Power.

Hindi bababa sa dalawandaan ang bilang ng mga posibleng natangayan ng aabot sa P40 milyon ayon sa konsulado.

Ayon sa mga kababayang nagreklamo, pinangakuan sila ng dalawang kumpanya na makakarating ang mga kaanak nila sa Italya kapalit ng pagbabayad ng malaking halaga.

Pero laking panghihinayang nila nang nadiskubreng peke pala ang mga dokumentong ibinigay sa kanila.

Sinubukan ng TFC News na makipag-ugnayan sa Golden Power kaugnay sa reklamo laban sa kanila pero wala pa itong pahayag. Nauna namang itinanggi ng may-ari ng Alpha Assistenza ang anumang iligal na aktibidad at handa anila silang harapin ang reklamo.

Ayon kay DMW Officer-in-Charge Hans Leo Cacdac, suportado ng DMW ang imbestigasyon na isinasagawa ng Philippine Consulate General sa Milan.

“Legal team ito, one Assistant Secretary and two Directors, lawyers to work with the PCG the Consulate General’s office in Milan and the Italian authorities kung paano natin una, mado-document, case build up and ultimately the filing of cases from the Italian side,” sabi ni Hans Leo Cacdac, Department of Migrant Workers, Officer-in-Charge.

Umabot na sa mahigit 60 biktima ang naghahain ng reklamo sa Department of Justice laban sa mga may-ari at mga kinatawan ng dalawang illegal recruitment agencies.

Ayon sa Italian Embassy sa Pilipinas, nakikipagtulungan na ang mga awtoridad sa Maynila para mahanap ang mga nasasangkot sa recruitment scam.

“The Italian authorities are cooperating with yours in order to find the culprits and even bring them to justice as they deserve,” sabi ni Ambassador Marco Clemente, Italian Ambassador to the Philippines.

Nagbabala naman ang Philippine Consulate General sa Milan sa na huwag makipagtransaksyon sa mga indibidwal o mga ahensya na nag-aalok ng trabaho sa Italya para maiwasang maging biktima ng pandaraya at illegal recruitment.

Consul General Elmer Cato

Ayon sa konsulado patuloy silang nakakatanggap ng mga reklamo mula sa mga Pilipinong nagbayad ng malaking halaga para sa non-existent jobs sa italya.

Hinihikayat ng DMW ang iba pang posibleng nabiktima umano ng Alpha Assistenza at Golden Power na kaagad na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng Facebook page ng Migrant Workers Protection Bureau (MWPB), sa facebook.com/airbranch, o mag email sa mwpb@dmw.gov.ph at sa kanilang hotline number +63 2 8721-0619.

