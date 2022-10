Nagsagawa ng "walkthrough" ang mga pulis sa mga kalsadang dinaanan ng mga suspek at sa mismong lugar kung saan pinagbabaril ang mamamahayag na si Percival Mabasa o Percy Lapid.

Ito rin ang unang paghaharap ng kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa at suspek na si Joel Estorial na parehong kasama sa isinagawang walkthrough.

Unang pumasok ang convoy ng mga pulis sa BF Resort Village at dumiretso sa Lalaine Bennet Street kung saan nag-surveillance umano ang mga suspek.

Pumasok din ang mga pulis sa Sta.Cecilia Village at muling lumabas sa Alabang-Zapote Road.

Ayon kay SPD Director Police Brig. Gen. Kirby Kraft, hiniling mismo ni Mabasa ang walkthrough upang maikumpara ang mga sinabi ni Estorial sa mga kuha ng CCTV.

"Itinuro niya (suspek) po ang mga lugar kung saan sila tumambay at sinundan ang biktima. Kasama po natin ang representative ng pamilya ng biktima, ang kanyang kapatid na si Roy Mabasa," ayon kay Kraft.

Nagpasalamat naman si Mabasa sa pagpayag ng SPD at Las Piñas Police na magsagawa ng walkthrough.

"Tayo ay nagpapasalamat sa kagawaran ng ating pulis sa kanilang ginagawang hindi lang imbestigasyon, ito ay magli-lead na sa mismong proper ng kaso sapagkat positively, we were able to indentify the gunman," ani Mabasa.

"Naniniwala tayo na sa pakikipagtulungan nitong suspek, yung sinasabing gunman, ay magkakaroon ng resolusyon itong kasong ito at ibinahagi nga natin kanina kay PBGen. Kraft na ang resolusyon ng kasong ito ay isang napakalaking breakthrough para sa paglaban sa pamamaslang sa media," dagdag ni Mabasa na isa ring mamamahayag.

Nailarawan din umano ng maigi ng suspek ang mga ginawa nito ilang araw bago ang petsa ng pagpatay kay Lapid. Malaking bagay din umano ang pakikipagtulungan ng sumukong suspek.

"Nawa ay magtuloy-tuloy ito at atin pong pinapasalamatan ang Philippine National Police sa kanilang napakagandang trabaho," pasasalamat ni Mabasa.

HINDI PA RIN KUMBINSIDO

Nabawasan man ang pag-aalinlangan na ang sumukong suspek talaga ang bumaril at nakapatay sa kapatid, hindi pa rin tuluyang nakumbinsi si Mabasa.

"I have to admit to you, not 100%, alam mo kung bakit, dahil may pagbabago yung tao. Nagpagupit pala hindi ko alam. Doon sa unang footage na kinuha ng PNP, medyo mahaba pa yung buhok, pero ngayon, nagpagupit pala," aniya.

"Nevertheless, I want to emphasize na maganda yung naging usapan namin nung suspek, nung alleged gunman. Very plenty, very meaty, at saka ang importante dun, nahingi natin yung cooperation niya," dagdag ni Mabasa.

Hindi pa makapagbigay ng detalye ang SPD sa mga development sa kaso ngunit tiniyak na tuluy-tuloy ang isinasagawang imbestigasyon.

"Parte pa rin ito ng aming isinasagawang follow-up investigation, ipagpaumanhin niyo po na hindi pa rin namin maibigay sa panahong ito yung mga detalye nito kasi mayroon pong maaaring manganib ang buhay," ani Kraft.

Mananatli ang sumukong suspek sa kustodiya ng SPD Special Investigation Task Group.

