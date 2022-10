Ipinakita ni Roy Mabasa ang pinagtibay na reklamong murder laban kay Joel Escorial, ang umano'y gunman sa pagpatay sa kanyang kapatid at brodkaster na si Percival Mabasa aka Percy Lapid. Johnson Manabat, ABS-CBN News

MAYNILA — Pinagtibay ng kapatid ng pinatay na broadcaster na si Percival Mabasa, mas kilala bilang Percy Lapid, ang reklamong murder laban sa umaming gunman.

Personal na nagtungo sa Department of Justice sa Maynila si Roy Mabasa upang gawing pormal ang reklamong isinampa ng pulisya, isang araw matapos iharap ng mga awtoridad sa media ang umano'y gunman na si Joel Escorial.

“Nandito po tayo upang i-formalize ang ating complaint laban don sa alleged gunman ng aking kapatid na si Percy Lapid. Ito po ay inaasahan nating gugulong agad at tayo’y patuloy pa ring makikipag-ugnayan sa mga awtoridad,” ani Mabasa.

Aminado si Mabasa na basic information lang ang nakapaloob sa paunang reklamo laban kay Escorial at umaasang sa paggulong ng imbestigasyon sa kaso ay magkakaroon ng linaw ang tunay na motibo sa pagpatay sa kapatid.

Nitong Martes ng gabi, sumama si Mabasa sa isang walkthrough sa crime scene kung saan tinambangan si Lapid.

“Iyong walkthrough kagabi gave us a lot of perspective kung papano nila pinatay yung kapatid ko ano, unang-una don sa paghahanda,” ani Mabasa.

Aminado siyang apektado ang kanilang pamilya sa mga komento ng publiko na nagpapahayag ng agam-agam sa kuwento ng umaming gunman.

“Ang pinanghahawakan natin ay yung sinabi niyang nag-jive doon sa mga ebidensiyang hawak ng PNP. Iyan ang titindigan natin kung ano lang yung sinabi niya, outside that ay hindi ako pupuwedeng magkomento dahil hindi naman ako expert pagdating sa imbestigasyon," aniya.

"Naapektuhan ako ‘pag nagbabasa ako ng komento ng taong-bayan. Uulitin ko, ako po'y nakikiusap na ang titindigan ng pamilya dito ay base sa nakukuha naming impormasyon at ginagawang imebstigasyon ng pulis," dagdag pa ng kapatid ng pinaslang na brodkaster.

Nakiusap din ang pamilya Mabasa sa PNP na siguruhin ang kaligtasan ng mga testigo sa krimen.

Nanawagan din si Mabasa sa publiko na nakatutok sa kaso ng kapatid na si Percy Lapid. Aniya, alam nilang may mga nag-aalinlangan sa kredebilidad ng sumukong suspek.

“I just want to call the attention of the public. Alam ko yung agam-agam na kumakalat na hindi sila naniniwala dito sa sumuko na suspek, subalit nais ko lang ipabatid na kami bilang miyembro ng pamilya ng biktima ay wala naman pong ibang kakapitan kundi itong gumaganang batas,” aniya.