MAYNILA — Mismong sina Senador Ronald “Bato” dela Rosa at Robin Padilla na ang magtutungo, anila, sa Malacanang para hilingin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtalaga na ng administrator sa Local Water Utilities Administration (LWUA).

Sa 2023 budget deliberation ng Senado para sa LWUA ngayong Miyerkoles, sinabi ni LWUA officer-in-charge Eileen dela Vega na hindi nila maipatupad ang ilang programa lalo na para sa Marawi dahil sa limitasyon ng kaniyang kapangyarihan, kabilang ang sa pagpapalabas ng pondo.

"Siguro magpunta na tayong dalawa sa Malacañang. Kausapin na natin si Pangulong Marcos para mag-appoint na ng permanent administrator para wala nang excuse ang LWUA. Ang hirap talaga nito. We cannot afford to have another Marawi siege part 2," ani Dela Rosa.

Tinanong kasi ni Padilla at Dela Rosa ang LWUA hinggil sa estado ng bulk water system sa Marawi City na matagal nang natengga.

Sabi ni Dela Vega, bagama't may development na sa pagtatayuan ng equipment sa bulk water system para sa pagsu-supply ng tubig, ilang programa naman ang hindi pa magawa dahil walang full-fledged administrator na pipirma para dito.

Sa ngayon aniya, puro rekomendasyon lang ang kanilang ginagawa na nangangailangan ng approval ng administrator o ng board of trustees.

Ang isa pang problema, kulang pa ng dalawang miyembro ang board ng LWUA.

"Talagang napakalaking sorry sa mahabang paghihintay ng ating kababayan sa Marawi sa patubig na proyekto namin. Meron na pong nangyaring konting development... As OIC po, I have limited authority," ani Dela Vega.

Lahat umano ng rekomendasyon para sa Marawi projects ay nakahanda na at naghihintay na lang ng administrator na aapruba dito.

Ang masisimulan pa lang ngayon ay ang pagtatayo at paglalagay ng equipment para sa bulk water system na matatapos sa Marso.

Babala ni Dela Rosa, habang tumatagal at hindi pa rin naibibigay ang supply ng tubig sa mga residente ng Marawi ay maaaring magsimula na naman ang recruitment ng mga rebeldeng grupo.

Dismayado si Padilla dahil may mga budget naman ang mga proyekto pero hindi pa rin naipatutupad.

"Ang ugat ng rebelyon kasi, kapag hindi natin iniintindi ang hinaing ng mga tao," aniya.

Naliliitan naman si Sen. Mark Villar sa panukalang budget ng LWUA sa susunod na taon na aabot sa P16 million lamang kompara sa kanilang hinihinging P3.5 billion.

Sabi ni Villar, sa laki ng mga proyekto ng LWUA ay kukulangin ito kaya't ikokonsidera nila ang pagdadagdag ng pondo.

Inaprubahan ang panukalang budget ng LWUA sa committee level.

