MAYNILA - Maglalagay na ng linya para lang sa mga motorsiklo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA ngayong Miyerkoles.

Sabi ni MMDA acting Chairman Engr. Carlo Dimayuga, ito ang napagkasunduan ng mga alkalde at kinatawan ng iba-ibang lungsod sa isinagawang Metro Manila Council meeting.

"All the Mayors agreed na nararapat na rin po na maglagay po tayo ng sariling lane for motorcycle sa Commonwealth," ani Dimayuga.

May ilang babaguhin lang muna, aniya, sa ilalabas na resolusyon, tulad ng mga hindi pantay na lapad ng kalsada.

Sa susunod na linggo, aalamin ng MMDA kung saan nagkakaroon ng "bottlenecks" o mga bahagi ng kalsada kung saan naiipon ang mga sasakyan dahil sa pagkipot ng daan.

"It is approved until ma-finalize po namin yung mga kikipot at luluwag na motorcyle lane. If we will have the Metro Manila Council meeting after the Undas, by the end of November, I think ma-implement na po natin iyan," sabi ni Dimayuga.

Oras na ipatupad na ang linyang para lang sa motorsiklo sa Commonwealth, mananatiling bike lane ang outermost lane, katabi nito ang PUV lane, at saka isusunod ang motorcyle lane.

Pipinturahan ng asul ang linyang para sa motorisiklo, dilaw para sa PUV, habang berde sa mga bisikleta.

Papatawan ng multa ang mga motorcycle riders na lalabas sa kanilang lane, gayundin ang mga sasakyang papasok sa motorcyle lane.

Ayon kay Dimayuga, ipatutupad muna ang motorcyle lane sa Commonwealth Avenue habang pinag-aaralan kung maaari rin itong ipatupad sa EDSA at Ortigas.

Nakatakdang magsagawa ng dryrun para sa motorcyle exclusive lane sa Nobyembre.

