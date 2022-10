MAYNILA - Inabot na ng tanghali bago pa pumasok ang unang taong nagpaturok ng ikalawang COVID-19 booster sa isang vaccination site sa Quezon City.

Dahil sa uri ng trabaho, mahalaga para sa nagpaturok na si Norberto Flores na manatiling mataas ang antas ng proteksiyon.

"Sa klase ng trabaho, iba-ibang tao ang nadedeliveran mo. Minsan may iba-ibang lugar. Kaya kelangan. Wag matakot magpabakuna kasi para sa proteksyon din natin yan eh. Yung sinasabi ng iba na may namatay, wala yun, fake news yun," ani Flores.

At dahil kumpirmadong may XBB at XBC subvariant na ng COVID-19 sa Pilipinas, magpapaturok na rin daw siya ng bivalent vaccine, kung magkakaroon nito.

'Yun nga lang, wala pang naghahain ng aplikasyon mula Pfizer at Moderna kaugnay ng bivalent vaccine, na tututukan ang ilang variant ng COVID-19.

Pero nakikipag-usap na ang Department of Health (DOH) sa mga kinatawan ng dalawang manufacturer.

"Nakikipag-usap tayo sa Moderna at atin na pong inaayos yung term sheets natin with them. Binigyan na rin po nila tayo ng indicative price. Yun pong sa Pfizer, atin pang inaayos because there are specific requirements, the NDAs, yung non-disclosure. We have signified interest na tayo po ay makikipag-enter sa kanila ng negosasyon," ani DOH office- in-charge Maria Rosario Vergeire.

Kahit wala pang EUA sa ngayon, oras na magkaroon na ng bivalent vaccine sa bansa, sinabi ni Vergeire na depende sa magiging suplay kung ipapamahagi pa rin ang bakuna gamit ang priority list o hahayaan nang magpaturok ang sino mang gustong magpabakuna.

Matatandaang nitong Martes ay kinumpirma ng DOH na may ilang kaso na ng XBB at XBC subvariant ng COVID-19 omicron variant.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News