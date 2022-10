Inihanda na ng lokal na pamahalaan ng Allacapan sa Cagayan ang evacuation centers sa 27 barangay bilang paghahanda sa bagyong Obet.

Ayon kay Allacapan Vice Mayor Yvonne Florida, paparating na rin ang panibagong batch ng relief packs ngayon linggo.

Nitong Martes, natapos na ang pamamahagi ng higit 2,000 relief packs mula sa Department of Social Welfare and Development para sa mga naging apektado ng Bagyong Maymay at Bagyong Neneng.

"Nakaposisyon naman na ang rescue natin at mga relief packs, on full alert tayo," dagdag ni Florida.

Bago maramdaman ang epekto ni Bagyong Obet, isinasalba pa rin ng mga magsasaka ang kanilang mga palay na nalubog sa baha at putik bunsod ng mga nagdaang bagyo.

Samantala, nailigtas naman ang siyam na mangingisda sa Claveria matapos tumaob ang sinasakyang bangka na galing Fuga Island.

Magdadala sana ng mga ibebentang hayop ang mga biktima nang masira ang ilang piyesa ng kanilang bangka dahil sa lakas ng alon.