MANILA – Nagsalita na ang Employees Compensation Commission (ECC) kaugnay ng viral na post ng isang empleyado na 29 years na sa gobyerno na umano’y maliit lang ang natanggap na compensation mula GSIS matapos siyang ma-ospital dahil sa COVID-19.

Sa isang post sa Facebook, ikinuwento ni Joan Latagan, isang empleyado ng Department of Education, na hindi pa aabot sa P20,000 ang nakuha niyang tulong sa pamahalaan matapos niyang ma-ospital dahil sa COVID.

Aniya, 16 araw siyang nasa ospital nitong Abril dahil sa COVID. Nahawaan din ang isang anak niya na naospital naman ng sampung araw. Umabot ng higit P1 milyon ang bill nila sa ospital, pero anila, P15,000 lang ang sinagot ng PhilHealth sa kanilang bayarin.

“Alam nyo yong feeling na hinang-hina pa ako, pero naisip ko: bakit? Nasaan na ang COVID compensation package ng gobyerno? Bakit ganito kaliit ang discount naming mag-ina? Naubos na ba talagang itakbo ng mga corrupt? Totoo ang tsismis?” sabi niya sa kanyang post.

Sa tulong ng mga kaanak, kaibigan, at maging ng mga dati niyang estudyante, nabayaran ni Latagan ang kanyang bill sa ospital nang hindi nagpo-promissory note.

“Nairaos ko yon, dahil kailangan. Lagi kong sinasaksak sa utak ko, ‘Joan buhay ka, ok lang yan, ang pera nahahanap, ang buhay isa lang yan. Ang lahat ng nahiram mong pera, mababayaran mo. Just give yourself time to recover and heal,’” dagdag pa niya.

Matapos ang tatlong buwan, nakabalik sa trabaho si Latagan at nalaman niyang may programang employees’ compensation ang pamahalaan para sa mga kawani nitong nagka-COVID dahil sa kanilang trabaho.

Agad naman nag-apply para dito si Latagan at nagpasa ng kumpletong requirements.

Pero nitong nakaraang linggo, nang pumunta siya sa opisina ng Government Service Insurance System (GSIS), nadismaya siyang malaman na P3,200 lang ang natanggap niya.

“Twenty-nine years na ako na nagtatrabaho sa gobyerno. Buwan-buwan nagbabayad ako ng tax, alam niyo kung magkano? Mahigit P11,000. Buwan-buwan yon. Buwan-buwan din akong nagbabayad ng Philhealth contribution ko. Ang GSIS share, mahigit P6,000 ang ambag ko bawat buwan,” banggit ni Latagan sa kanyang post.

“This is not about money. Hindi ako mukhang-pera. Tagal na akong mahirap, sanay na ako. Pero grabe lang,” aniya.

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ni ECC Executive Director Stella Zipagan-Banawis na ang P3,200 na natanggap ni Latagan ay hindi pa ang kabuuang halaga na matatanggap niya mula sa gobyerno.

“So ngayon ang inapply po ni Ms. Joan sa GSIS ay yung kanyang sickness benefit or temporary total disability. Ang tawag po namin sa Employees Compensation Program (ECP), at saka yung kanyang medical reimbursement benefit.”

“Ang naibigay po sa kanya na tseke, ayon sa aming pagche-check sa GSIS kahapon din ay yung kanyang sickness benefit palang po. Wala pa yung kanyang EC medical reimbursement,” paliwanag niya.

Ani Banawis, ang mga medical evaluators ng pamahalaan ang makapagsasabi kung magkano ang reimbursement na matatanggap ni Latagan.

“Ang determination po noon ay yung ating mga medical evaluators sa GSIS,” ayon kay Banawis.

“Yun pong nakuha niya na P200 per day, yun po yung maximum ‘pag government worker na sickness benefit. Yung medical reimbursement or medical benefit na minention ko kanina, para doon sa kanyang nagastos sa ospital ay idedetermine po ng mga medical evaluators natin kung magkano doon sa kanyang hospital bill ang pwedeng mareimburse at maibigay sa kanya from ECP po,” aniya.

“Yung bill po niya na more than P1 million, kasama po pala niya yung anak niya. So kung hindi naman government worker yung anak niya, hindi po yun ang magiging basis ng pagcompute ng ating medical evaluator,” sabi ni Banawis.

Dagdag pa niya, maaari ring mag-apply si Latagan sa ECC para sa cash assistance na P10,000, na bukod pa sa halagang maaari niyang matanggap bilang medical reimbursement mula sa GSIS.

Nitong Abril ay nagpasa ng resolusyon ang ECC na opisyal na isinasama ang COVID-19 bilang occupational and work-related disease.

Sakop dito ang mga magkakasakit o mamamatay sa COVID-19, hindi lang sa mga nasa high-risk occupation gaya ng mga health worker at contact tracer, kundi ang mga trabaho na may kaakibat na interaksiyon sa ibang tao.

Kasama rin dito ang mga insidente kung saan nahawa ang manggagawa ng sakit sa opisina o kahit na habang papunta o pauwi mula rito.

Kasama sa mga maaaring benepisyo ay ang sickness benefit na aabutin ng P480 kada araw; ang medical benefit o pagsagot ng 40 porsiyento o hanggang 60 porsiyentong out-of-pocket expense, o bayarin ng pasyente matapos alisin ang bayad ng PhilHealth at health card; fixed funeral benefit na P30,000, at death benefit na ang halaga ay depende sa tagal ng paghulog ng kontribusyon.

Hanggang tatlong taon puwedeng kumuha ng benepisyo.

--TeleRadyo, 19 October 2021