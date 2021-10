Watch more on iWantTFC

MANILA – Umabot na sa P834 milyon ang utang ng PhilHealth sa mga pribadong ospital sa General Santos City, ayon kay Dr. Renato Diagan, pangulo ng lokal na sangay ng Private Hospitals Association of the Philippines (PHAP) sa lugar.

Ani Diagan, kung hindi ito mabayaran sa lalong madaling panahon ay maaaring magsara na ang mga ospital sa GenSan.

“Ang epekto nagrereklamo na ang mga hospitals because we cannot continue operating. And so sad, ang mga COVID claims hindi pa nabayaran, even the first case that happened in sa city namin, sa city hindi pa,” aniya.

Kuwento ni Diagan, nakipagpulong na sila sa PhilHealth ukol dito.

“We met last October 13, and talked about this. Ngayon, sabi nila they have paid 61 percent of it. All claims, all claims nito okay, so hindi na-isolate yung COVID cases.”

“Ang nangyari, ang finding namin is ang record nila doesn’t jibe sa aming claims na wala sila, hindi nabayaran lahat. So we are giving them time to reconcile all the records up to October 31,” paliwanag niya.

Ani Diagan, naiintindihan nila nagkaroon ng problema sa kakulangan ng tao ang PhilHealth.

“They are very sincere with this. They are trying their best and ang nangyari po, kulang pala sila ng tao. So our congresswoman, si Shirlyn Nograles, lent them four additional personnel to fast-track the processing nito.”

Sa ngayon, nakakatangap pa ng tulong ang ilang mga pribadong ospital, gaya ng pagsagot ng pamahalaan ng Sarangani sa gastusin ng ilang mga pasyenteng ipinapasok doon.

Pero aminado si Diagan na hindi niya alam kung ano ang mangyayari sakaling hindi mabayaran ng PhilHealth ang lahat ng gastusin nila sa katapusan ng buwan.

“Yung initial na ano, proposal is dahil di na maka-operate ang hospital, pababayaran na ang pasyente, and then sila na magke-claim ng PhilHealth. Ang masaklap noon is may mga idea na mag-disengage na ng PhilHealth na we hope na hindi mangyari yan,” aniya.

“Pero pag hindi mag-respond ang PhilHealth, hindi kami maka-operate, what else, ano pang ibang gagawin namin? So that’s the problem.”

Hindi ito ang unang pagkakataon na nanawagan ang ilang mga pribadong ospital sa PhilHealth na magbayad ng utang nila nang hindi ma-bankrupt ang mga ito.

Noong Agosto, nanawagan si Health Undersecretary Leopoldo Vega sa PhilHealth na bayaran ang mga “valid claim” ng mga pribadong ospital.

"Kasi alam natin 'yung PhilHealth kasi ang nagbibigay talaga ng lifeline sa mga hospitals," aniya.

--TeleRadyo, 19 October 2021