MAYNILA — Walang patumpik-tumpik na inamin ni dating Sen. Antonio Trillanes IV na siya nga ang tumutol sa pagsama kay Makabayan chair Neri Colmenares sa Senate slate ni presidential aspirant Vice President Leni Robredo.

"Definitely, it's true that I was the one who opposed his entry primarily for the fact that the Makabayan bloc has yet to openly support and endorse the candidacy of Robredo," ani Trillanes.

Ang pag-amin ni Trillanes ay bunsod ng matinding bangayan sa social media sa pagitan ng mga taga-suporta ng Makabayan bloc at mga supporter ni Robredo.

Nilinaw naman ni Colmenares na wala pa silang natatanggap na anumang imbitasyon mula sa kampo ni Robredo kahit isa siya sa mga pinagpipilian para sa huling bakanteng puwesto sa Senate slate.

Nanawagan naman si Colmenares sa mga supporter na tigilan na muna ang bangayan.

"We told, at least those members of Makabayan, to tone it down because we need to unify the opposition... And this kind of atmosphere is not conducive to that," ani Colmenares.

Wala pang inaanunsiyo ang kampo ni Robredo kung sino pa ang pasok sa kanilang magic 12.



—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News