Naghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para sa ikalawang phase ng pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga menor de edad na may comorbidity, na uumpisahan sa Biyernes.

Ininspeksiyon ngayong Martes ng mga kinatawan ng Department of Health at National Vaccination Operations Center ang sites na pinili ng ilang local government unit (LGU) para sa pagdaraos ng ikalawang phase.

Sa Biyernes kasi, madadagdagan ng 13 ang bilang ng mga ospital na puwedeng magbakuna ng mga may edad 12 hanggang 17 na may comorbidity, mula sa inisyal na 8 ospital. Bawat LGU na rin sa Metro Manila ay magkakaroon ng ospital na nagbabakuna ng mga menor de edad.

Kabilang sa mga sinilip ang Navotas City Hospital, na nagsagawa rin ng dry run ng pediatric COVID-19 vaccination nitong umaga ng Martes.

Nasa 150 menor de edad ang target bakunahan sa Biyernes, ayon sa public information office ng Navotas.

Sa Maynila, itinalaga ang Ospital ng Maynila bilang pilot vaccination site para sa mga menor de edad na may comorbidity.

Inatasan ng Manila Health Department ang mga barangay na abisuhan at paghandain ang mga gustong magpabakuna pati ang kanilang mga magulang.

Ayon sa guidelines, sa ospital isasagawa ang pagbabakuna sa mga menor de edad para mas madaling rumesponde sakaling may makaranas ng side effect.

Pero sa Mandaluyong City, inirekomenda ng LGU na sa Mega Trade Hall ng SM Megamall isagawa ang pagbabakuna para mas malaki ang espasyo.

Tiniyak ni Mandaluyong Mayor Menchie Abalos na handa ang pasilidad sakaling magkaroon ng emergency.

"Mayroon kaming klinika diyan, mayroon din kaming naka-ready na ambulance... may nakalagay na emergency team na puwedeng mag-first aid," ani Abalos.

Nasa 120 batang may comorbidity ang target bakunahan ng Mandaluyong sa Biyernes.

Sa Marikina Sports Center naman ang napiling site para sa pediatric vaccination.

"Matter of 2 to 3 minutes, puwedeng mailipat sa ospital because of the proximity," sabi ni Mayor Marcelino Teodoro.

Ayon kay Teodoro, sa 20,000 miyembro ng age group na nagparehistrong magpabakuna sa Marikina, 20 porsiyento ang may comorbidity.

Tulad ng Mandaluyong, maglalagay din ang Marikina ng medical consultation area para sa mga wala pang medical certificate at clearance mula sa pediatrician.

Sa Malabon City, inirerekomenda ng LGU na sa Oreta Sports Complex isagawa ang pagbabakuna sa mga menor de edad para hindi ma-expose sa mga pasyente sa ospital.

Sinabi rin ng Malacañang ngayong Martes na hindi bababa sa 24 milyon ang fully vaccinated laban sa COVID-19 sa bansa. Nasa 77 milyon ang target mabakunahan ng pamahalaan.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News