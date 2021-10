Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Inilabas na ng Senate blue ribbon committee ang initial findings nito hinggil sa mga umano'y katiwalian sa pakikipagtransaksiyon ng gobyerno sa Pharmally Pharmaceutical Corporation para sa mga medical supplies sa pandemya.

Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, estafa, panlilinlang, pamemeke ng dokumento, at paglabag sa Bayanihan 1. Ilan lang ito sa inisyal na paglabag na nakita ng komite laban sa Pharmally.

Sabi ni Senate blue ribbon chair Sen. Richard Gordon, dapat sampahan ng patong-patong na kaso ang mga nasa likod ng Pharmally.

Unang-una sa listahan si dating Presidential economic adviser Michael Yang na pumondo sa Pharmally. Nais ni Gordon na ipa-deport si Yang.

Estafa naman daw ang dapat ikaso kina Pharmally executives Krizle Mago at Mohit Dargani.

Bukod sa kanila, pinakakasuhan din ng samu't saring kaso ang iba pang Pharmally at dating PS-DBM officials.

"Nadiskurbe po nating inuna ang kumita at makakuha ng komisyon, o kickbacks, instead of coming up with the right way to quell the pandemic... Nasisikmura pa nilang magsinungaling sa sambayanan," sabi ni Gordon.

Sabi pa ni Gordon, naniniwala siyang may basbas at kumpas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Pharmally deals kaya naisakatuparan ang aniya'y "grand conspiracy" para gatasan ang kaban ng bayan.

"It is clear and categorical to us that this grand conspiracy could never have happened without the imprimatur of the president. The president allowed his friends to bleed this nation’s coffers dry," ani Gordon.

—Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News