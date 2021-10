MAYNILA - Sa pagluluwag ng quarantine level sa National Capital Region, handa na ang kabahagi ng pribadong sektor na Go Negosyo sa pagbubukas ng ekonomiya pero nais nilang tiyakin na maayos at napag-aralang mabuti ang sitwasyon ng bansa ukol sa COVID-19.

Sa mga pag-aaral at data analysis ibabase ng Go Negosyo ang kanilang diskarte at desisyon para magabayan ang mga MSME sa buong bansa.

Ayon kay Presidential Adviser for Entrepreneurship and Go Negosyo founder Joey Concepcion, layunin nilang marinig ang mga pag-aaral ng OCTA Research dahil noon pa man ay buo na ang kanilang tiwala sa grupo na naging katuwang nila sa panawagan na mag-lockdown noong mga panahong papataas ang kaso ng COVID-19.

Kaya ayon kay Concepcion, malaki ang maitutulong ng OCTA sa Go Negosyo sa muling pagbubukas ng ekonomiya.

"OCTA will advise us. We will do what has to be done, whether you would tighten capacities or we would watch it carefully. These are decisions that will have to be made assuming those things to happen," aniya.

Para naman sa pangulo ng OCTA Research Group na si Ranjit Rye, sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, makakabangon na ang ekonomiya sa huling quarter ng taon.

"Go Negosyo’s partnership with OCTA will be formidable and a useful voice in our collective fight against COVID-19," aniya.

Sabi naman ng isang fellow ng OCTA Research na si Fr. Nicanor Austriaco, mahalaga ang pagbubukas ng ekonomiya pero hindi dapat biglain at dapat masanay na ang lahat na mabuhay na may Covid kaya dapat raw magbakuna.

"We should be opening in a calibrated way, in a way that is not reckless but we should not be as conservative as we are. Go out once again and live in a world of virus," aniya.

Tinalakay din ang kahalagahan ng bakuna kung saan dapat ay maabot na ang herd immunity. Ang pagbabakuna ngayon sa mga menor de edad ay makatutulong din daw sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 para protektado sila kapag kailangang lumabas kasama ang pamilya at kapag nagbukas na ang mga eskwelahan para sa face to face classes.

At sa unang linggo ng alert level 3, sinabi ng OCTA na sa pinakahuling analytics nila, nasa downward trend pa rin ang COVID cases at ang positivity rate ay bumaba sa 9 porsyento.

Ayon kay Dr. Guido David, fellow ng OCTA Research, ngayong pababa ang kaso ng COVID-19, hindi dapat maging kumpyansa ang publiko.

"We have to remind the public to follow minimum health standards whenever we go out. But as far as what we are seeing right now, we are still in line with what we projected," aniya.

Ang epekto umano ng pagbaba ng alert level ay malalaman sa mga susunod pang araw.

Tiniyak naman ng OCTA research fellow na si Dr. Michael Tee na ihahayag nila at ibabahagi sa Go Negosyo ang kanilang mga makikita base sa realidad. Habang paparami ng paparami ang mga nababakunahan, dumarami na ang protektado mula sa COVID-19.

"The higher vaccination rate in the NCR which is the center of our country’s economy will really protect our population," aniya.

Ang mga naunang nabakunahan gaya ng mga hospital workers ay wala naman daw pagbaba sa proteksyon nila mula sa sakit. Gustuhin man nilang magpa-booster ay tila malabo pa raw ito dahil marami pang kailangan bakunahan.

Dagdag pa ni Tee, kahit tuloy-tuloy ang pag ikot nila sa mga may sakit, hindi sila natatakot dahil alam na nila ang tamang paraan para labanan ang COVID-19 gaya ng pagsusuot ng facemask, ventilated ang lugar at madalas na paghuhugas ng kamay.

Ang epekto umano ng paglabas ng mga tao noong weekend dahil sa pagluwag ng quarantine ay makikita sa susunod na linggo pa, dahil may incubation period pa bago malaman kung nainfect ng covid ang isang tao.

Nilinaw naman ni Concepcion na hindi totoo ang "no jab, no pay" policy.

Tuloy umano ang trabaho ng mga empleyado kahit hindi pa bakunado. Ang paghihigpit din daw sa mga establisyemento kung saan fully vaccinated lang ang pwedeng kumain sa loob ng restaurant ay isang paraan ng pagprotekta rin sa mga hindi pa bakunado.

Naniniwala ang OCTA Research na nananalo na ang bansa sa laban kontra COVID-19 dahil pababa na ang bilang ng mga kaso. Ito raw ay dahil sa vaccination roll out kaya nananawagan sila na kahit maluwag na ang quarantine classification sa isang lugar, dapat pa ring sumunod sa minimum health protocols.