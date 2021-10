Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Mahigit isang buwan na umanong hindi sumasahod ang mga tsuper at konduktor ng EDSA busway.

Ayon sa bus rider na si Ronaldo Bopus, P300 kada araw lang na allowance niya ang inuuwi niya sa pamilya. Meron siyang limang anak.

"Pinagkakasya na lang kasi wala talaga. Kulang naman ‘‘yong ano, kung sa araw-araw. P2,000 na nga lang, hindi pa napapasahod, eh isang buwan nang mahigit," ani Bopus.

"Sana naman masahuran na kami para makaluwag-luwag naman. Kasi nagseserbisyo naman kami nang maayos," dagdag niya.

Problema sa payout ang nakikitang dahilan ng grupo ng mga transport operator.

"Ang nagiging problema, hindi po actually sa LTFRB kundi sa Land Bank po na nagpa-process ng payout. On a daily basis, nagfa-follow up ang mga operator kung meron nang ipinadala sa mga account. Pero as of yesterday, parang medyo wala pa rin po," ani Juliet De Jesus, managing director ng Samahan ng mga Transport Operators ng Pilipinas (STOP).

"'Yun po sana ang aming hiniling sa Land Bank. Sana ayusin naman nila at mag-spend sila ng oras kung kulang po 'yung oras nila to process lahat ng dokumento," dagdag niya.

Paliwanag pa nila, hindi pa nila mapabiyahe ang lahat ng mga bus dahil nag-aalangan na ring magpautang ang mga supplier nila ng diesel sa pangambang hindi ito mabayaran.

Pinabulaanan ito ng Department of Transportation na nagsabing linggo-linggo nagbabayad ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board sa mga operator sa ilalim ng service contracting program.

Ayon kay Mark Steven Pastor, sakali maantala ay maaaring dahil umano sa kawalan ng Land Bank account.

Higit P82 ang bayad sa drayber kada kilometro, habang P230 milyon ang nakalaang pondo sa busway project. Naibigay na rin umano ng LTFRB sa Land Bank ang kulang na P30 milyon.

Naghahanap na rin umano ng dagdag na bus ang DOTr para tugunan ang pagdagsa ng mga pasahero sa busway.

Nagsumite na ang ahensiya ng rekomendasyon sa pandemic task force na dagdagan ang kasalukuyang 50 porsiyento na seating capacity sa mga pampublikong transportasyon.

-- May mga ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News