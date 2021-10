Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Kasali ang ilang ospital sa mga customer ng Maynilad na apektado ng malawakang pagkawala ng tubig simula sa susunod na Lunes, Oktubre 25.

Papalitan kasi ng Maynilad ang malaking tubo sa Sobriedad corner Cristobal street sa Sampaloc, Maynila para bigyang-daan ang drainage line para sa flood control project ng Department of Public Works and Highways.

Ang ospital ng University of Sto. Tomas ang isa sa mga mawawalan ng tubig sa 3-araw na water interruption.

Ayon sa pamunuan ng UST Hospital, malaki ang pangangailangan nila sa tubig para sa kanilang operations lalo't tinatayang mahigit 200 pasyente kada araw ang sineserbisyuhan nila.

"'Yung aming dialysis center kasama kasi 'yun sa operations kailangan talaga ng tubig once pinaandar 'yung machine... And then of course our Benavidez Cancer Institute, sa pag-operate din kasi ng machine nila they would need water. So meron din silang water tank. Even laboratory or other procedures would need water," paliwanag ni Dr. Analin Porto ng UST Hospital.

May kanya-kanyang overhead tanks ang mga gusali ng ospital pero hanggang isang buong araw lang nito kayang punan ang pangangailangan nila sa tubig.

Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, ide-deploy nila ang 3 fire trucks para mag-supply ng tubig at prayoridad ang mga pagamutan at medical facilities.

Ang Southern Tagalog Regional Hospital sa Bacoor, Cavite naman, mahigit 30 oras din na mawawalan ng tubig simula sa Lunes.

Meron silang tinatayang 50 pasyente kada araw kaya magkakarga na rin ng tubig ang ospital sa kanilang water tanks.

Ayon sa Maynilad, kaya inagahan na nila ang pag-abiso sa publiko ay para maagang makapaghanda at makapag-imbak ng tubig.

—Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News