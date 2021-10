Philippine General Hospital noong Agosto 24, 2021. Sinabi nitong Oktubre 19, 2021 ng pamunuan ng PGH na nananatili pa ring marami ang kritikal na kaso sa kanilang ospital, kahit na bumaba na ang bilang ng bagong COVID-19 cases sa bansa. George Calvelo, ABS-CBN News



MAYNILA - Bumaba man ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19, sinabi ng ilang pamunuan ng mga ospital na nananatili pa ring mataas ang ICU utilization rate.

Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines Inc., kahit pa lumalabas sa datos na mas kaunti na ang nagkakasakit, tumaas naman ang porsiyento ng mga severe at kritikal COVID-19 cases na pinapasok sa ospital.

"Medyo nako-control naman po. But then hindi po ibig sabihin lumuwag na. Kasi nga po, nakikita natin, tumaas ang porsyento ng mga nako-confine na ito - yung moderate, severe at critical. Lalo po yung moderate at severe, medyo tumaas po eh. Almost 12% po sila," ani PHAPI President Dr. Jose De Grano.

Isa rin sa mga ospital na mataas ang utilization rate ng mga COVID-19 beds ang Philippine General Hospital.

"Unfortunately, since our patients are quite sick, our ICUs remain to be full. We're 100 percent occupied. And most of the time, the moment there is an opening, a new patient has to be moved in," ani PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario.

Ganoon pa man, nakita na rin ang pagbuti ng utilization rate ng kabuuan ng ospital, lalo't hindi na rin mahaba ang pila sa mga emergency room at madali nang naa-admit ang mga pasyente sa mga ward.

Sa ngayon, may 7 rehiyon pang nananatiling mataas ang ICU utilization rate - na ayon sa Department of Health ay posibleng marami ang kaso ng severe at kritikal sa mga nabanggit na lugar.

Aminado ang DOH na hindi nila matitiyak na bababa talaga ang kaso sa kabila ng pagdami ng nababakunahan.

Puwede pa rin kasing tamaan ng COVID-19 ang taong nakumpleto na ang dalawang dose ng bakuna.

Ang dapat anilang lubusang maunawaan ng publiko ay ang magiging epekto sa kabuuan kapag marami na ang nabakunahan.

"Ang objective ng gobyerno, pababain yung pwedeng mamatay at ma-ospital. So in the coming months, 'pag tumaas ang pagbabakuna, ang makikita nating epekto ay sa health system na hindi na mao-overwhelm dahil kokonti na ang mao-ospital and also mas kokonti na ang mga mamamatay," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng nagkakasakit, sinabi ng isang miyembro ng DOH Technical Advisory Group na hindi imposibleng bumaba pa sa Alert Level 2 ang National Capital Region paglapit ng Pasko.

Pero nagpaalala pa rin ng mga awtoridad na sumunod sa mga protocol.

Nitong Martes, nasa 4,496 ang bilang ng naitalang bagong COVID-19 cases, na unang beses na sumampa ng mas mababa sa 5,000 sa loob ng 3 buwan. Pero aabot sa 7 laboratoryo ang hindi umano nakapagsumite ng datos.

Sa kabuuan, may 2,731,735 kumpirmadong COVID-19 cases ang naitala sa bansa.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News