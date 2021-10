Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Pinapayagan nang bumiyahe ang mga kabataan basta't kasama ang kanilang mga magulang o guardian, batay sa resolusyong inilabas ng Metro Manila Council (MMC) nitong Martes.

Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Chairman Benhur Abalos, na parte ng MMC, dapat ding magbitbit ng ID o ibang pruweba para mapatunayan ang edad ng bata at ang kasamang adult guardian o magulang.

Pero paglilinaw ng mga awtoridad, papayagan lang ang mga ito kung bibili o kukuha ng essential goods o services, mag-i-interzonal at intra-zonal travel, outdoor exercises, at kung kailangang magtrabaho.

Ibig sabihin, bawal pa rin pumunta sa mga mall ang mga bata, kasama man ang magulang o guardian, maliban na lang kung nasa mall ang kailangang goods o services.

Kailangan lang magpakita ng pruweba bago makapasok.

Kung may lalabag na establisimyento ay paparusahan ang mga ito.

"Ang premise natin may safety seal, this is issued by multi-agencies like DOT, DTI, DILG, at DOLE. Kapag hindi nag comply, may mga inspectors sila, ire-record ang violations and complaints…kung hindi ito gagawin, magkakaron ng butas baka magsasara tayo ulit," ani Atty. Victor Pablo Trinidad, kinatawan ng MMDA sa IATF - Technical Working Group

Ganito rin ang magiging patakaran sa mga senior na 65 pataaas basta't essential ang lakad o kung magtatrabaho.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News