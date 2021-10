Naglagay ng barrier sa pagitan ng mga upuan at alcohol ang Mary Perpetua E. Brioso National High School sa Milagros, Masbate bilang hakbang laban sa pagkalat ng COVID-19. Isa ang paaralan sa mga lalahok sa pilot implementation ng limited face-to-face classes sa susunod na buwan. Retrato mula kay Arnel Alba

Sa Barangay Tigbao sa Milagros, Masbate — kung saan walang kaso ng COVID-19 — matatagpuan ang Mary Perpetua E. Brioso National High School.

Isa ito sa mga paaralang lalahok sa pilot implementation ng limited face-to-face classes simula Nobyembre 15.

Naglatag na ang paaralan ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, gaya ng pagpapatupad ng polisiyang "no face mask, no face shield, no entry."

May mapa rin ang paaralan para gabayan ang mga estudyante at guro sa entry at exit points, at may palatandaan kung nasaan ang mga classroom ng bawat grade level.

"Dati po wala po niyang mga cubicle na iyan [sa classroom]. Ngayon, mayroon na po para maiwasan ng mga bata na mag-usap-usap sila," ani Arnel Alba, officer-in-charge ng paaralan.

"Sa classroom, mayroon din po kaming first aid kit, alcohol at face mask," dagdag niya.

Kaliwa't kanan din ang handwashing areas at may sariling palikuran ang mga classroom.

"Prepared na po ang ating school at sinigurado po namin iyong safety and security ng bawat learners," ani Alba.

Ayon sa Department of Education (DepEd), sa 59 paaralan na tinukoy ng Department of Health (DOH) para sa pilot implementation, 30 ang tiyak na makakasali matapos pumasa sa assessment ng ahensiya.

Pero target pa rin ng DepEd na makumpleto ang 100 public schools at 20 private schools para sa pilot implementation.

May posibilidad pa rin umanong maisama ang mga Metro Manila school sa papayagang face-to-face classes, bagaman aminado ang ahensiyang nasa Alert Level 1 at 2 ang lokasyon ng karamihan sa mga paaralang pasado sa assessment.

"Para ma-achieve natin iyong gusto nating malaman sa pilot, it would be good to have information as to how it works in urban-based schools like [National Capital Region]," sabi ni Education Secretary Leonor Briones.

Bukod sa 120 paaralan sa pilot implementation, puwede na ring mag-in-person classes ang international schools.

Kailangan lang aprubahan ng DepEd, DOH at Inter-Agency Task Force ang proposal ng mga international school. Nasa mga paaralan ang full responsibility at accountability.

Iginiit naman ng Teachers' Dignity Coalition na dapat lumagda ang DepEd sa dokumentong nagsasabing tutulong o mananagot ito sakaling magkaroon ng hawahan ng COVID-19 sa paaralan.

Una nang sinabi ng DOH na susunod pa rin sa proseso ng testing, tracing at isolation sakaling may COVID-19 case sa paaralan.

Pinamamadali na rin ang pagbabakuna sa mga school personnel, prayoridad ang mga lalahok sa nalalapit na pilot implementation.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News