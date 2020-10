Pulis sa Pangasinan, nagsauli ng bag na may P3 milyong halaga ng alahas, pera

Binigyan si Police Corporal Marold Cabrera ng award of commendation para sa pinakitang katapatan. Courtesy of PCpl. Marold Cabrera

Hinangaan ang katapatan ng isang pulis sa bayan ng Asingan, Pangasinan matapos magsauli ng natagpuang bag na naglalaman ng may P3 milyong halaga ng alahas at pera noong nakaraang buwan.

Ayon kay Police Corporal Marold Cabrera, 30, kumakain siya sa isang restaurant sa bayan ng Rosales noong Setyembre 18 nang mapansin ang naiwang bag sa upuan.

"Sinecure ko na lang. Then, hinintay ko muna nang ilang sandali, baka bumalik (yung may-ari). Pero, hindi na. Kaya binuksan ko yung bag. As protocol po naman, bilang pulis, na kailangan po namin i-check... Tumambad sa akin yung dalawang bundle na cash, P200,000. Then, dinala ko na sa aking sasakyan yung bag para i-check. (May) mga alahas, ATM, IDs, passbook, then cellphone, " ani Cabrera sa isang pahayag nitong Lunes.

Hindi na raw niya tinapos ang pagkain at agad sinundan ang direksyon ng sasakyan ng may-ari ng bag, na isang negosyante.

Nakita niya itong nakaparada sa gilid ng highway sa bandang Tarlac, at inabot ang bag sa may-ari.

Aminado si Cabrera na nasubok ang kanyang katapatan matapos makita ang laman ng bag, lalo't marami raw siyang pinagkakautangan.

"Nung nailagay ko na ho sa sasakyan yung pera, may bumubulong sa akin na, 'Iuuwi mo na yan, marami kang utang'... Pero, pinanindigan ko lang yung pagiging Kristiyano ko, at syempre, may takot tayo sa Panginoon. Nilagay Niya ho tayo sa serbisyo para maglingkod," aniya.

Dahil sa pinakitang katapatan, binigyan si Cabrera ng award of commendation ng Pangasinan Provincial Police nitong Oktubre 12.

"Sa mga kasama ko sa serbisyo, i-maintain lang natin yung paggawa ng good deeds, paggawa ng mabuti," ani Cabrera na 7 taon na sa serbisyo.

--Ulat ni Elaine Fulgencio-Español