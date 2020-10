P2.5-M halaga ng ecstasy nasamsam, 6 timbog sa Maynila

Isa sa 6 na suspek na nahuli sa buy-bust operation sa Malate, Maynila, kung saan nakuha ang nasa P2.5 milyong halaga ng ecstasy tablets. Jekki Pascual, ABS-CBN News

MAYNILA - Aabot sa P2.5 milyon halaga ng ecstasy tablets ang nakumpiska ng mga awtoridad sa 6 na suspek na naaresto sa buy-bust operation sa Maynila nitong madaling araw ng Lunes.

Hinuli ang mga suspek — 3 babae at 3 lalaki — matapos umano nilang bentahan ng party drugs ang isang pulis na nagpanggap na buyer sa may Remedios Circle.

Nakuha sa mga suspek ang 1,000 ecstasy tablets, ayon sa mga awtoridad.

Inaalam pa ng mga pulis kung saan nakuha ng mga suspek ang droga at saan din gagamitin, lalo at ipinagbabawal ang pagdaraos ng mga party ngayong may pandemya.

Itinanggi naman ng mga suspek na sa kanila ang droga at sinabing wala silang kinalaman sa pagbebenta ng party drugs.

Patuloy ang imbestigasyon pero inaasahang sasampahan ng mga kaukulang kaso ang mga suspek.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News