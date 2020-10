MMDA spox nabatikos dahil sa komento sa libing ni Baby River

MAYNILA — Nakatikim ng sari-saring batikos mula sa netizens at iba't ibang grupo si Metropolitan Manila Development Authority spokesperson Celine Pialago dahil sa komento niya ukol sa libing ni Baby River, na inilarawan niya bilang tila "drama serye."

Si Baby River, anak ng aktibista at political prisoner na si Reina Mae Nasino, ay pumanaw sa edad na 3 buwan dahil sa sakit matapos ihiwalay sa kaniyang nanay.

Nagkatensiyon sa libing ni Baby River noong Biyernes dahil sa dami ng jail guards at pulis na nagbabantay kay Nasino.

Pero sabi ni Pialago, hindi raw dapat kaawaan si Nasino, na hindi tinanggalan ng posas para mahagkan ang kaniyang anak sa huling pagkakataon bago ilibing.

"Hindi lahat ng inang nakakulong ay nakakapunta sa libing ng kanyang anak. Kaya yung mga sumisimpatya kay Reina Mae Nasino, pag-aralan niyo mabuti ang dahilan bakit siya nakulong at kilalain niyong mabuti kung sino siya sa lipunan," ani Pialago sa kaniyang Facebook post.

Sabi pa ni Pialago, nagmistulang drama serye ang sitwasyon ni Nasino.

"Masyado ninyong ginagawang pang drama serye sa hapon ang paghihinagpis niya. Tigilan niyo!" sabi niya.

Nag-viral ang post ni Pialago at umapaw ang social media ng sari-saring batikos laban sa spokesperson.

"We assure the good Asec that we will do the same thing if she was in Ina's position and circumstance. To start with, we will never ever wish this horrible tragedy and injustice to visit the Asec, her mother, her daughters, her sisters and her aunts," sabi ni Edre Olalia ng National Union of Peoples' Lawyers, ang grupong kumatawan kay Nasino sa kaniyang kaso.

"The statement of Ms. Pialago demonstrates the systematic and continuing effort of the Duterte administration in inflicting further pain and suffering on Reina and on those who mourn over the death of baby River," sabi naman ng grupong Salinlahi Alliance for Children's Concerns.

Pati si Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin, tila nagpasaring din kay Pialago.

"Because it was a drama serye. Sh*t, one woman meeting her one baby’s corpse; total military mobilization? F*ck it. You bums make it impossible to stand up for the Philippines abroad," sabi ni Locsin.

Maging ang aktor na si Enchong Dee, hindi napigilang magpatutsada sa MMDA spokesperson, na tinawag niyang "heartless" at "unintelligent."

"This person is heartless and unintelligent. Ilagay mo ang sarili mo sa kalagayan ng isang ina at mangyari 'to sa 'yo. Bilang isang tao, okay lang talaga sayo?" ani Dee.

Nobyembre 2019 nang mahuli si Reina sa Tondo, Maynila— bahagi ng umano'y crackdown sa mga makakaliwa. Kinasuhan siya ng illegal possession of firearms and explosives.

Nitong Lunes, sinabi ni Pialago na pinaninindigan niya ang pahayag niya tungkol kay Nasino, pero humingi siya ng tawad sa sinabi tungkol sa libing ni Baby River.

"Ang iba po ang tingin ay inaatake ko po ang pagkawala ng anak ni Miss Reina, which is hindi po ganoon. Ang gusto ho nating i-point out doon sa aking post, kina-capitalize po ng ibang grupo, sinasamantala po ang sitwasyon para ma-highlight kung ano man ang gusto nila," ani Pialago sa panayam ng TeleRadyo.

Kinahapunan, nagtungo si Pialago sa National Bureau of Investigation para ikonsulta ang maaaring ikaso sa aniya'y mga indibidwal na naninira sa kaniya matapos ang kaniyang kontrobersiyal na post.