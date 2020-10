Lalaking nangholdap, nagnakaw ng motorsiklo sa Maynila arestado

Hinoldap at tinangayan ng motorsiklo ng 2 lalaki ang isang 23 anyos na working student sa Tayuman Street, Maynila noong nakaraang linggo. CCTV mula sa Manila Police District Station 3

MAYNILA - Naaresto ng mga awtoridad ang isa sa 2 suspek sa panghoholdap at pagtangay ng motorsiklo ng isang lalaki sa Maynila noong nakaraang linggo.

Hindi na nakapalag ang suspek na si Joey Almin, 26, nang hulihin noong Linggo ng mga tauhan ng Manila Police District Station 3 sa kanto ng Fabella at Fugoso Streets sa Santa Cruz, Maynila.

Itinuro si Almin ng concerned citizen na suspek sa pagtangay ng motorsiklo sa Tayuman Street sa parehong lungsod noong Miyerkoles.

Sa kuha ng CCTV sa insidente, mapapanood na tinabihan ng 2 lalaking lulan ng motorsiklo ang biktima — isang 23 anyos na working student — sa may sa gilid ng kalsada, at kinuha ang cellphone at motorsiko nito.

Ayon sa biktima, pinagbantaan siya ng mga suspek gamit ang baril kaya agad niyang ibinigay ang cellphone at motorsiklo.

Naghahanap umano ang biktima ng direksiyon pauwi ng Marikina matapos ihatid sa may Tayuman ang kaibigan.

Patuloy namang pinaghahanap ang kasamahan ni Almin.

Aminado si Almin sa krimen lalo at wala umano siyang trabaho sa ngayon.

Dati nang may reklamo sa parehong krimen ang 2 suspek, ayon kay Lt. Col. John Guiagui, commander ng Santa Cruz police.

Narekober din ng mga awtoridad ang motorsiklo ng biktima.

Nahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Law at ilegal na pagdadala ng baril.