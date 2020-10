Maliban sa Navotas, curfew hours sa Metro Manila iiklian

Metro Manila skyline mula sa Pasig City noong Abril 1, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

(UPDATE) Napagkasunduan ng mga alkalde ng Metro Manila na iklian ang oras ng curfew sa mga lungsod, maliban sa Navotas City, sabi ngayong Lunes ng kanilang kinatawan.

Ayon kay Metro Manila Council (MMC) head at Parañaque Mayor Edwin Olivarez, iiral ang curfew sa Metro Manila mula alas-12 ng hatinggabi hanggang alas-4 ng madaling araw mula sa dating alas-10 ng gabi hanggang alas-5 ng madaling araw.

Pero mananatiling mula alas-8 ng gabi hanggang alas-5 ng madaling araw ang curfew sa Navotas City, ayon sa alkalde nitong si Toby Tiangco.

"I think for Navotas, it is not yet the time," ani Tiangco.

Resulta umano ito ng pulong ng Metro Manila Council noong gabi ng Linggo, kung saan napagkasunduan ding huwag munang ibaba sa modified general community quarantine ang National Capital Region (NCR).

"Ang nag-stick talaga tayo na hanggang December 31, [general community quarantine] ang buong NCR pa rin," ani Metropolitan Manila Development Authority General Manager Jojo Garcia.

Nananatili sa general community quarantine ang NCR hanggang katapusan ng Oktubre.

Ang Metro Manila Council ang governing board at policy-making body ng MMDA.

Watch more in iWant or TFC.tv

Ayon kay Olivarez, isinumite na nila sa Inter-Agency Task Force (IATF) on Emerging Infectious Diseases ang mga rekomendasyon para aprubahan bago ipatupad.

Kaniya-kaniya namang desisyon ang mga local government unit (LGU) kung ano ang mga edad na papayagan nang makalabas ng bahay.

Ayon sa IATF, puwede nang lumabas ang mga may edad 15 hanggang 65 pero may mga LGU umanong gusto ang 18 hanggang 65.

Ayon kay Garcia, hahayaan ang mga LGU na magpasya nang naaayon sa sitwasyon ng kani-kanilang lugar.

Simbang Gabi

Pag-aaralan din umano ng mga local government unit kung paano ang magiging kalakaran pagpasok ng Simbang Gabi.

Ito ay matapos hilingin ni Archdiocese of Manila Administrator Bishop Broderick Pabillo na iklian ang curfew hours para makadalo ang mga tao sa tradisyunal na Simbang Gabi, na nakatakdang mag-umpisa sa Disyembre 16.

Ayon pa kay Garcia, puwedeng pag-aralan muli ang pagbabago sa curfew hours pagdating ng unang linggo ng Disyembre.

"Puwedeng magsimula 'yong church na 3 a.m. ang first mass nila... para mas maraming ma-serve," aniya.

Ayon kay Garcia, kanselado din muna ang Christmas parties ngayong taon ng government offices dahil patuloy na ipinagbabawal ang mass gathering bilang pag-iingat laban sa coronavirus disease.

"Definitely hindi na papayagan 'yan kasi 'yon talaga magsisimula 'yong mass gathering kasi magkakaroon ng kuwentuhan, inuman, games. 'Yong pagkain diyan, magsasalo-salo," ani Garcia.

Umapela rin si Garica sa mga pribadong kompanya na iwasan munang mag-Christmas party.

Tricycle passengers

Gusto na rin umano ng mga LGU na gawin nang 2 ang pasahero ng mga tricycle: isa sa loob ng sidecar at isa sa likod ng driver.

Kaya maaari umanong bumalik ulit ang mga inireklamong plastic barriers noon.

"Tatakbo rin ang ating ekonomiya dahil dadami ang sasakyan ng mga tao... definitely 'pag binuksan ang public transportation sa motorsiklo, kailangan ng barrier," ani Garcia.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News