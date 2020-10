Ilang paaralan sa Cagayan nabigyan ng donasyong papel, computer

Nananatiling hamon sa maraming guro sa Cagayan province ang paggawa ng self-learning module, na gagamitin ng kanilang mga estudyante sa distance learning sa mga susunod na linggo ng klase.

Dahil sa dami ng kailangang i-produce, malaking tulong umano sa mga guro ang mga printer papel, printer, at computer na ibinigay ng non-government organization na I-SAVED (Saving Vulnerable, Education and Dreams) at mga kasapi ng mga Sangguniang Kabataan.

Pinondohan ng I-SAVED ang donasyon sa pamamagitan ng mga nakalap ding pondo at income-generating project tulad ng pagbenta ng mga lampara.

Kasama sa mga nabigyan ng printer ang 5 public school sa Alcala, Solana, at Tuao habang computer set naman ang naibigay sa learning center ng Aeta community sa Peñablanca.

Pinagkalooban din ng mga gamit I-SAVED at SK Federation ng Cagayan ang 20 guro sa lalawigan, na pinili sa pamamagitan ng botohan sa social media.

"Sana huwag sila mapagod sa paggawa ng mga tungkulin na ikaaangat ng kanilang kagawaran, nang sa gayon ay makamit natin ang quality education," sabi ni John Mauro Manuel ng I-SAVED.

Ayon kay Junivin Uy, guro sa Malummin Elementary School sa Tuao, bagaman may kaniya-kaniyang printer silang mga guro, luma na ang iba rito.

"Sa dami naming kailangang i-print na modules o SLMs (self-learning modules), makakatulong talaga ito," ani Uy ukol sa mga donasyon.

Sa isang subject pa lang, kailangang mag-print ng higit 300 module para sa lahat ng mga mag-aaral, ayon kay Uy.

Bawat module ay nangangailangan umano ng 10 hanggang 13 piraso ng papel kaya higit 3,000 ang nagagamit sa pag-print.

Inuumaga rin daw ang mga guro sa pag-produce ng module dahil sa gabi o madaling araw nila naida-download ang files dahil mas mabilis ang internet connectivity sa mga oras na iyon.

