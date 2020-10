30-percent capacity sa mga misa pinayagan sa Maynila

Papasok ng Manila Cathedral ang ilang churchgoer para dumalo ng misa noong Setyembre 16, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

Sa radyo na lang nakakapakinig ng misa si Dalisay Gudoy, 75, mula nang magkaroon ng pandemya.

Dahil sa kaniyang edad, hindi rin siya makakasama sa mga anak sa maagang pagbisita sa mga mahal na yumao sa sementeryo.

Hiling ni Gudoy na payagan siyang makalabas para makapag-Simbang Gabi ngayong magpa-Pasko.

"Gusto ko sa simbahan... minsan lang naman sa isang taon eh, sana payagan kami," ani Gudoy sa panayam ng ABS-CBN News.

Sa Maynila, pinayagan na ang 30 porsiyentong capacity sa mga simbahan, mosque at chapel matapos pirmahan ni Mayor Isko Moreno ang Executive Order No. 41.

Pero sa ilalim ng kautusan, bawal pa rin sa religious gatherings ang mga mas bata sa 18 at mas matanda sa 65, gaya ni Gudoy.

May solusyon naman ito, ayon kay Archdiocese of Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabillo.

"Tingnan nila 'yong kanilang health situation... 'yong sa mga talagang 75, 80 years old, puwede sila humingi ng communion, puwede magsimba online, tapos may mga lay ministers na pumupunta sa lugar para magbigay ng communion," ani Pabillo.

"Ang iba nagkakaroon misa sa gym sa school. Sa ganyan paraan ma-scatter ang presensiya ng mga tao," dagdag niya.

Watch more in iWant or TFC.tv

Sa Diocese of Kalookan, nanawagan si Bishop Ambo David na huwag tuluyang pagbawalan ang senior citizens sa pagsisimba, lalo't kung wala naman silang sakit o health condition.

Maaari namang mag-ingat at sumunod sa health protocols ang mga matatanda, ani David.

Maging ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ay umaasang luwagan ang restriction sa mga gustong dumalo sa misa, lalo na iyong mga senior citizen.

"Kami ay nagre-request na payagan but at the end of the day it's going to be the [Inter-Agency Task Force] to decide," ani Fr. Jerome Secillano, executive secretary ng CBCP Committee on Public Affairs.

Dahil sarado naman ang mga sementeryo sa Metro Manila ngayong Undas, hinikayat ni Bishop Pabillo na magsimba ang lahat at ipagdasal ang mga minamahal na yumao.

Ipinag-utos ng gobyerno na isara ang mga sementeryo mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 4 para maiwasan ang dagsa ng mga tao bilang pag-iingat laban sa COVID-19.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News