MAYNILA — Nagsuspende ng klase ang lokal na pamahalaan ng Batanes ngayong Oktubre 18 dahil sa sama ng panahon.

Suspendido ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Batanes simula alas-12 ng tanghali ngayong Martes, ayon sa provincial government.

"Ito ay dahil sa patuloy na nararanasang sama ng panahon na nagdudulot ng walang tigil na ulan at hangin sa buong probinsiya," sabi sa anunsiyo.

Ipinauubaya na rin ng provincial government ng Batanes sa court administrator o presiding judge ang pagsuspende ng trabaho sa mga hukuman sa lugar.

Ayon sa 24-hour weather forecast na inilabas ng PAGASA alas-4 ng madaling-araw, inaasahan ang maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa tinatawag na northeasterly surface windflow.

