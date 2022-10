Ipinagpaliban ang pagdinig sa Senado sa budget ng Optical Media Board (OMB).

Ito’y matapos kwestyunin ni Senador Jinggoy Estrada ang performance ng kasalukuyang chairman nito na si Jeremy Marquez.

Sabi ni Estrada, simula nang maupo si Marquez sa pwesto noong Oktubre 2021, walang nakasuhan ang kanilang tanggapan samantalang noong bago siya maupo sa pwesto ay nasa average na 200 administrative cases ang naihahain kada buwan ng OMB.

"During your time, there was zero administrative cases filed against violators of RA 9239 from November 2021, when you took over till July this year 2022. In contrast the OMB was averaging 200 administrative cases filed each month before you took over. In fact the DBM target for administrative cases filed by OMB per year is 2500 cases," ani Estrada.

Sabi naman ni Marquez, tama ang sinabi ni Estrada.

Noong maupo kasi anya siya sa pwesto, mas minabuti niya na linisin muna ang sariling opisina bago magsagawa ng mga operasyon sa labas.

"We found it fit as the management of the Optical Media Board to first see the actual status or kung anong nangyayari sa aming ahensya. Unang-una gusto kong makilala muna yung aming mga kasama...napakarami pong complaints in terms of extortion ang aming agency," aniya.

"I hope this body will not look on the minimum performance that we have done because we actually preferred to cleanse muna the agency kasi kung intensive enforcement kami will be afraid that the complaints will non stop at tuloy tuloy po," dagdag ni Marquez.

Depensa pa ni Marquez, ang mga naisampa matapos ang 2018 ay mga administrative cases laban sa mga computer stores na nagbebenta ng hard drive, cellphones at laptops.

Sa kanya aniyang pananaw, hindi ito promotion o proteksyon ng intellectual property rights na kanilang pangunahing mandato at mayroon din naman anya silang nakasuhan.

Sita pa ni Estrada, zero collection ang OMB sa panahon ni Marquez sa mga administrative penalties.

Base aniya sa record, noong 2018 ang nakolektang penalties ay P560,000; noong 2019, umabot ito sa P1,835,000 at noong 2020 ay P350,000.

Mula naman Enero hanggang Nobyembre 22, 2021 o panahon bago maupo si Marquez ay nakakolekta ang OMB ng P 2,300,000.

At nang maupo na si Marquez ay walang nakolektang penalty.

"Previous to 2018 rampant po DVD natin sa komunidad. Kaya sa kalye makikita mo po kaya during that time napakarami natin seized item," aniya.

Paliwanag ni Marquez, nabawasan na umano ang pagbebenta ng mga pekeng DVD dahil karamihan sa mga pinipiratang mga pelikula ay nasa hard drive na.

Ipinaliwanag rin niya hindi nagkaroon ng mga operasyon sa Greenhills dahil hindi na ganoon karami ang nagbebenta ng mga DVD doon.

Pagdidiin pa ni Estrada, sa panahon ni Marquez ay wala ring nasabat na mga storage devices.

Kumpara anya noong 2018 na nakasabat na nagkakahalaga ng P736,155,285 na mga storage device, samantalang noong 2019 ay umabot sa P309,927,224 ang halaga ng mga nasabat na storage device.

Mayroon ring P213,488,755 na halaga ng storage devices na nasabat noong 2020, at P78,476,700 naman noong 2021.

Mula Enero 2022 hanggang ngayon kung kailan namumuno na si Marquez ay wala pa sa P100,000 ang nasabat na mga devices.

Paliwanag ni Marquez, "business-friendly" ang kaniyang pag-atake sa isyu ng mga storage device.

"Alam mo hindi pupwedeng ganun eh. Pagka nagkasala ka, pagkalabag sa batas ay kailangang aksyunan mo, hindi ka naman pwede maging friendly sa lahat," ani Estrada.

Sa mga administrative cases naman na naisampa: Sa panahon ni dating chairman Atty. Anselmo Adriano umabot sa 2,698 ang naresolbang mga kaso, habang nasa 2,587 na kaso ang naresolba sa panahon ni Atty. Christian Natividad, at 1,093 naman sa panahon ni Atty. Cyrus Valenzuela.

Mula Nobyembre 22, 2021, nang maupo sa pwesto si Marquez, wala pang ni isang kasong nareresolba.

"From November 22, 2021 up to the present zero result admin cases, o tama ba yan? Bakit ganun? 'Yung mga predecessors ang dami na resolve na admin cases ikaw wala, ni isa ah. Ni isa wala," ani Estrada.

Dahil sa mga kuwestyon na ito ni Estrada ay hiniling niya sa komite na i-defer ang budget hearing ng OMB.

Wala naman tumutol dito kaya magtatakda na lang ulit ng panibagong schedule para dinggin muli ang budget ng OMB.

Samantala, lusot naman sa committee level ang budget ng Film Development Council of the Philippines, Zamboanga City Special Economic Zone Authority at Cagayan Economic Zone Authority.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC