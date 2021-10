Watch more on iWantTFC

Higit 1,500 na menor de edad na may comorbidity na ang nakatanggap na ng unang dose ng COVID-19 vaccines, ayon sa Department of Health.

Magugunitang binuksan noong Biyernes sa ilang ospital sa Metro Manila ang pagbabakuna kontra COVID-19 para sa mga may edad 12 hanggang 17 na may comorbidity o sakit.

May 4 na naiulat na adverse events following immunization pero puro mild lang ang mga ito at naresolba din agad, sabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

"Isang bata na nagkaroon ng pagtaas ng presyon, but after 2 hours, they were able to manage it... Mayroon ding isang nagkaroon ng allergic reaction but it was managed and na-resolve din 'yong allergies. Tapos may 2 stress-related sa immunization," ani Vergeire.

Ayon kay Vergeire, naging maayos man ang pagpapatupad ng ilang araw na pediatric COVID-19 vaccination, may mga puwede pang pag-igihin tulad ng paghikayat sa mga batang may comorbidity at magulang nila na magpabakuna.

Sa Biyernes nakatakdang magsimula ang phase 2 ng pediatric COVID-19 vaccination, kung saan bubuksan na rin ang bakunahan sa mga piling ospital sa bawat local government unit (LGU) sa Metro Manila.

"Sa Biyernes na po magsisimula ang phase 2 ng ating pediatric vaccination pilot dito po sa National Capital Region... Magdaragdag po ng 13 additional local hospitals," sabi ni Interior Undersecretary Jonathan Malaya.

Sa mga magulang na gustong pabakunahan ang kanilang mga anak na kalipikado, dapar na makipag-ugnayan sa kanilang LGU, at magdala ng medical certificate na patunay ng comorbidity ng bata at clearance na puwede siyang bakunahan.

Nasa 24.3 milyong Pilipino na ang fully vaccinated, 31.5 porsiyento ng target na 77 milyon.

Ayon sa DOH, pinaghahandaan na rin ang pagbibigay ng dagdag na vaccine dose sa mga immunocompromised, senior citizen at health worker na kumpleto na ang bakuna.

Pero kailangan muna umanong amyendahan ng Food and Drug Administration ang emergnecy use authorization ng mga bakuna sa bansa bago ito maisagawa.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News