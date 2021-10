MAYNILA -- Hindi pa rin inendorso para sa plenary debates ng Senate subcommittee on finance ang panukalang budget ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) para sa susunod na taon.

Pinagsusumite pa kasi ni Sen. Panfilo Lacson at Sen. Imee Marcos ng detalyadong report ang DSWD kaugnay sa kanilang mga programa na ipinatutupad.

Kabilang sa mga ipinasusumite sa DSWD ang matrix ng implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, Sustainable Livelihood Program o SLP, at ang Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi-CIDSS.

Pinapatukoy sa report ang accomplishments at mga nakinabang sa bawat programa.

Ipinasusumite rin sa DSWD ang detalyadong report ukol sa emergency subsidy sa ilalim ng Republic Act No. 11494 o Bayanihan 2 law.

Giit ni Marcos, kailangan maisumite ang mga nasabing report dahil pagdating sa plenary debates ay paniguradong matatanong at bubusisiin ito ng kaniyang mga kapwa senador.

Kinuwestyon din ni Lacson kung bakit nananatiling mataas ang poverty rate sa bansa gayong marami na ang nakikinabang at naka-graduate sa 4Ps.

Sabi ni Lacson, hindi nagtutugma ang datos ng 4Ps graduate sa unemployment rate sa bansa.

Noong 2016, nasa P62.6 billion ang budget sa 4Ps, P78 billion noong 2017, at P108 billion noong 2020.

Hindi aniya ito nagtutugma sa unemployment rate na halos hindi gumalaw sa 2.3 million noong 2016 hanggang 2019.

Sabi ni Lacson, layunin ng 4Ps na tulungan ang kabataan na makapag-aral at kalaunan ay makapagtrabaho.

Tugon ni DSWD director Gemma Gabuya, nakapako sa 4.4 million ang benepisyaryo at kapag may nag-graduate ay pinapalitan sila.

Long-term din aniya ang programa at karamihan sa nag-graduate ay papasok pa lang sa kolehiyo.

Sinita rin ni Lacson ang aniya'y magulong listahan ng 4Ps.

Dapat aniyang maayos ito ng DSWD upang maibigay sa nararapat na makinabang ang programa.

Base sa aprubadong panukala sa Kamara, nasa P191.4 billion ang isinusulong na budget ng DSWD para sa 2022.

